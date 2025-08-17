¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡º£·î22Æü¤Ë¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î3¼Ô¼óÇ¾²ñÃÌ³«ºÅ¤Î°Õ¸þ¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ËÂÇ¿Ç¡¡ÊÆÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áá¤±¤ì¤Ðº£·î22Æü¤Ë¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î3¼Ô¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ï16Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áá¤±¤ì¤Ðº£·î22Æü¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â3¼Ô²ñÃÌ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï18Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Çº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢3¼Ô²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£