誰でもいつか、年をとる。

アメリカの製薬会社LENZ Therapeuticsは、老眼治療用の目薬を開発したと発表しました。1日1回投与するだけで、最大10時間の効果が実証されているのだそう。

加齢によって人の視力は徐々に低下し、特に40代半ばを過ぎると老眼鏡がなければ手元が見えにくいという方も増えてきます（実は筆者もこのところ徐々に老眼の影が…）。

そんななか、米LENZ Therapeutics社は、同社が開発した世界初の老眼治療薬”VIZZ”（アセクリジン点眼液）が、米食品医薬品局（FDA）に認可されたことを発表しました。

VIZZは有効成分アセクリジンが虹彩を収縮させて焦点深度を延長し、瞳孔を絞ってピンホール効果のように視力を大幅に改善するのだそう。アセクリジンは米国ではじめて承認された化学物質で、老眼治療に有効な目薬として画期的な製品です。

同社では3度にわたって大規模な試験を行い、1日に1回投与するだけで視力が30分以内に改善し、その効果が最大10時間持続することを実証しました。世界で老眼に悩む方は18億人いると推定されており、この目薬が一般に普及すれば、爆発的なヒットになることは間違いないと思います。

副作用は一時的な点眼部位の刺激感や視力低下、頭痛など。いずれも軽度で、今のところ重篤なものは報告されていないようです。これがあればサングラスや眼鏡型ガジェットを使うときも困らなくて済むので、とっても助かります！ 是非、気軽に使えるようにしていただきたい。

