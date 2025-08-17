乃木坂46時代はよく縄跳び、松村沙友理「パンツずり落ちながらやってました」
タレントの松村沙友理（32歳）が、8月14日に放送されたバラエティ番組「楽しく学ぶ！世界動画ニュース」（テレビ朝日系）に出演。「私、アイドル時代、よくダイエットのために縄跳びやってたんですけど、パンツずり落ちながらやってました」と語った。
世界のさまざまな動画を見ていく番組で、“縄跳びをしていたらパンツがずり落ちた女性”の動画を見た松村は、画面すみっこのワイプの中で「わかるなぁ。わかります。ずれる、ずれる」とコメント。
番組MCのバイきんぐ・小峠英二は「『わかる』って言ってたじゃない？ あれ、わかる？」と改めてたずねると、松村は「めっちゃわかります」と答え、「あれ、めっちゃあるある」と話し、小峠は「あるある…か？ あるある…？ あれ」とあまり納得がいかない様子を見せる。
しかし、松村はなおも「私、アイドル時代、よくダイエットのために縄跳びやってたんですけど、パンツずり落ちながらやってました」と語り、小峠は「ええっ！？」と驚きの声を上げた。
