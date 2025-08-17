¥Ü¥¯¥·¥ó¥°2¿Í»àË´Ž¢ÀÜ¿¨¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÇ¾¤Î°ÂÁ´ÀŽ£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÇ¾¤Î´Ø·¸¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Nekokamera¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¸«¤ë¡ÛÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¹ÅËì¤Î°ÌÃÖ
8·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¤·¤¿2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±°ì¶½¹Ô¤Ç2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»àË´¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¤â¡¢Âçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¬µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤òÀ¸¤¸¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JBC¡ÊÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï¡¢2¿Í¤Î»àË´¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡ÊÀÜ¿¨¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©
µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¤Ï¡¢ÂÇËÐ¤Ê¤ÉÆ¬Éô¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÉ½ÌÌ¤Î·ì´É¤¬ÇË¤ì¤Æ½Ð·ì¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÊñ¤à¹ÅËì¤ÈÇ¾¤Î´Ö¤Ë·ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¹ÅËì¤Î°ÌÃÖ¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ú¤«¤Þ¤í¡¿PIXTA¡Ë
È¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤¬Â³¤¯¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾É¾õ¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬Éô¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤¬½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¾×·â¤Ç¤â½Ð·ì¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥Õ¥È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥ê¥¹¥¯
¼Â¤Ï¡¢Æ¬Éô¤Ø¤Î¾×·â¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´í¸±À¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¡°å³Ø¼Ô¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥Þ¥ë°å»Õ¤¬¡¢¸µ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎNFL¡ÊNational Football League¡Ë¤ÎÁª¼ê¤ÎÇ¾¤«¤éËýÀ³°½ýÀÇ¾¾É¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î´í¸±À¤ò¸øÉ½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¼ç±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏNFLÁª¼ê¤òÄ¹´ü´ÖÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸µÁª¼ê¤ÎÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÌó3ÇÜ¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸¦µæ¤¬¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó1Ëü2000¿Í¤Î¸µ¥×¥íÁª¼ê¤ò21Ç¯´ÖÄÉÀ×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬°ìÈÌÃËÀ¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏËèÇ¯28Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ëÇ¾Â»½ý¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2024Ç¯¤«¤é¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ç¤â½µ1²ó°Ê²¼¡¢1²ó¤ÎÎý½¬¤Ç10²ó°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÆ¬Éô¾×·â²ó¿ô¤ò½¾Íè¤Î¿ôÉ´²ó¤«¤é¿ô½½²ó¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸ª¤«¤é¶»¤Î²¼¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë»î¸³¤ò2¥·¡¼¥º¥ó¼Â»Ü¤·¡¢Æ¬Éô¤Ø¤Î¾×·â¤¬30¡Á40%¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂÐºö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NFL¤Ç¤â¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÊýË¡¤ò²þÁ±¤·¤¿·ë²Ì¡¢Áª¼ê¤ÎÇ¾¿Ìâ»¡Ê¤Î¤¦¤·¤ó¤È¤¦¡Ë·ï¿ô¤¬17%¸º¾¯¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿½¸·×¤ò³«»Ï¤·¤¿2015Ç¯°ÊÍè¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¾®»ù¤ÎµßµÞ³°Íè¼õ¿Ç¤¬32%¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦À®²Ì¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¿Ìâ»¤Ø¤Î¼£ÎÅË¡¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½
Ç¾¿Ìâ»¤Î¼£ÎÅË¡¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö°Å¤¤Éô²°¤Ç´°Á´¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Áá¤á¤Ë·Ú¤¤³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬²óÉü¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¼£ÎÅ¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ê¼ê½ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢24¡Á48»þ´Ö¸å¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÊ³¬¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¤Î·Ú¤¤»¶Êâ¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Ï20¡Á30Ê¬¤Î·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢Âè3ÃÊ³¬¤ÏÀÜ¿¨¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎý½¬¡¢Âè4ÃÊ³¬¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÎý½¬»²²Ã¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë»î¹çÉüµ¢¤È¤¤¤¦5ÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ß¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÊ³¬¤Ç24»þ´Ö°Ê¾å¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤éÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬2¡Á4½µ´Ö¤Ç´°Á´Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½¾Íè¤ÎÌµ´ü¸Â°ÂÀÅ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Éüµ¢´ü´Ö¤òÊ¿¶Ñ30¡Á50%Ã»½Ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ä10Âå¤ÎÁª¼ê¤ÏÂç¿Í¤è¤ê²óÉü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢À®¿Í¤è¤ê1.5¡Á2ÇÜÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â2019Ç¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤äÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ÂÁ´¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤¬½½Ê¬¤ËÉáµÚ¤·¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ»þÂå¤Î³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤äÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Öº¬À¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¡×¡Ö¾¯¤·¤¯¤é¤¤ÄË¤¯¤Æ¤â²æËý¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÆ³ÊýË¡¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î²Ê³ØÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶¥µ»·Ð¸³¤òËÉÙ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¿·¤Î°å³ØÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸¦½¤¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï°å»Õ¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤äÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°åÎÅÂÎÀ©¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï´û¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¾¿Ìâ»¤ÎÁá´üÈ¯¸«¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢ÃÊ³¬ÅªÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ°È÷¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ä»ØÆ³¼Ô¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
°ìÈÌ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤ä»ØÆ³¼Ô¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÇ¾¿Ìâ»¤ÎÂÐ±þ¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
¤Þ¤º¤ÏËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ä³Ø¹»¤ËÇ¾¿Ìâ»¤ÎÂÐ±þ¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤È¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢µ²±¾ã³²¡¢½¸ÃæÎÏÄã²¼¡¢¸÷¤ä²»¤Ø¤Î²áÉÒ¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä¤Ç¤â³ºÅö¤¹¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤Ë¶¥µ»¤«¤é³°¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤äÎý½¬¤Ç¤ÎÆ¬Éô¾×·â¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬15Ê¬°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Õ¼±¾Ã¼º¡¢·«¤êÊÖ¤¹ÓÒÅÇ¡¢·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤¬É¬Í×¤Ê´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥ó¥¿¥¯¥È²ó¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
¶¥µ»ÊÌ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¹â³ØÇ¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³«»Ï¤·¡¢·î4²ó°Ê²¼¡¢1²ó¤ÎÎý½¬¤¢¤¿¤ê10²ó°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Ï¿ôÉ´²ó°Ê¾å¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯´ÖÆ¬Éô¾×·â²ó¿ô¤ò¡¢40¡Á60²óÄøÅÙ¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ç¤â½µ1²ó¡¢1²ó¤ÎÎý½¬¤¢¤¿¤ê15²ó°Ê²¼¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¤Ø¤ÎÎßÀÑ¥À¥á¡¼¥¸¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ëÎý½¬¤Î»þ´Ö¤ò½µ3²ó¤ÎÎý½¬¤Î¤¦¤Á1²ó¤Î¤ß¤ËÀ©¸Â¡¢1²ó¤ÎÎý½¬¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë²ó¿ô¤ò15²ó°Ê²¼¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎý½¬¤Ï½µ1²ó°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¡¢»Ä¤ê¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥é¥°¥Ó¡¼¤Ê¤ÉÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤¿µ»½ÑÎý½¬¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Î²¼¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÑÂ³¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÇÌó8500¿Í¤ò25Ç¯´ÖÄÉÀ×¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÄ¹À¸¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡ÊÊ¿¶Ñ9.7Ç¯±äÌ¿¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤
¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿Ãç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤¬¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ËÍ¿¤¨¤ë°±Æ¶Á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ëÇ¾³°½ý¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¡Ö´í¸±¤À¤«¤éÈò¤±¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤Ë¤è¤êÇ¾³°½ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò30¡Á40%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ï¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶½¹Ô¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¶µ·±¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÊÝ¸î¼Ô¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÁØ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ø¹»¤äÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤Ç¤â¡¢³¤³°¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ë³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¤òº£°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÇ¾¤Î·ò¹¯¤Ï·è¤·¤ÆÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î°å³ØÅªÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦¤Ç¿Ê¤à°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÎÎ®¤ì¤òÆüËÜ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃ«ËÜ Å¯Ìé ¡§ Æâ²Ê°å¡Ë