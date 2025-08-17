◆米大リーグ カージナルス―ヤンキース（１６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が１６日（日本時間１７日）、敵地・カージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。３回に３試合ぶりの３９号ソロを放ち、２年連続４度目の４０本塁打に王手をかけた。２年連続で到達すれば自身初となる。

３点を追う３回先頭。右腕グレイの初球、９１・５マイル（約１４７・３キロ）直球が真ん中に入ってきたところを見逃さなかった。打球速度１０１・４マイル（約１６３・２キロ）、打球角度２８度、飛距離３９６フィート（約１２０・７メートル）でセンター右へ。中堅・スコットがジャンプして懸命にグラブを伸ばしたが、わずかに触れることができず、ギリギリでスタンドに飛び込んだ。

ジャッジは右肘屈筋けん炎から戦列復帰後、１０試合で２本目のアーチ。リーグ本塁打王争いではトップのローリー（マリナーズ）に７本差をつけられている状況だが、チームの浮上のためにもここから調子を上げていきたいところだ。

昨季はメジャー最多の５８本塁打をマーク。今季はＭＬＢで１３年ぶりの３冠王に向けて開幕から好調を維持していたが、７月２２日（同２３日）の敵地・ブルージェイズ戦で右肘を負傷。その後も出場を続けていたが、２７日（同２８日）に負傷者リスト（ＩＬ）入りし、今月５日（同６日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰していた。