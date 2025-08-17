パドレスのマイク・シルト監督（57）が16日（日本時間17日）、敵地でのドジャース戦前に取材対応。前日のカード初戦で大谷翔平投手（31）の二盗を阻止したフレディ・フェルミン捕手（30）のスローイングを絶賛した。

フェルミンは1―2と逆転され、なおも3回2死一塁の場面で二盗を試みた大谷を素早い送球で阻止。ワンバウンド送球となったが、遊撃クロネンワースが難なく処理してタッチし、盗塁を阻止した。

指揮官は大谷の二盗を阻止した場面について「昨日（フェルミンは）二塁まで1.79秒で送球したんだ。盗塁を阻止するための凄く良い送球だった。低い送球で、クローネンワースのタグも素晴らしかった」と1.8秒台なら速い部類に入る二塁送球タイムで1.8秒を切ったことを明かした。

7月末にロイヤルズとのトレードで獲得し、ここまで10試合に出場して打撃でも打率.364と結果を残しているフェルミンについて「彼は試合中に調整できる能力を持っているし、ゲーム全体をよく把握している。必要があれば修正を加えることもできる。全体的に見てとてもいい仕事をしているよ。昨日もバントを決めてチームに貢献してくれたし、勝利に導く選手だと思う」と期待していた。