「かわせみ やませみ」JR西日本へ乗り入れ

JR九州とJR西日本、京都鉄道博物館は2025年8月15日、現在開催中の「熊本デスティネーションキャンペーン2026・プレキャンペーン」に合わせて、特急「かわせみ やませみ」を京都鉄道博物館で特別展示すると発表しました。これに伴い、展示期間の前後に「かわせみ やませみ」車両による団体臨時列車が熊本〜広島間で運転される予定です。

熊本→広島間は、2025年9月13日（土）に「【熊本DCプレキャンペーン記念】『特急かわせみ やませみ』で行く 広島への旅」として運転予定。JR九州の観光列車である「D＆S列車」が、初めてJR西日本管内に乗り入れます。申し込みは、JTB BOKUN予約サイトから先着順となります。

広島→熊本間は2025年9月27日（土）に「【熊本DCプレキャンペーン記念】『特急かわせみ やませみ』特別運行（広島→熊本・筑豊本線経由）」に乗車 山陽本線・筑豊本線をたどる旅」として運転。当日は、博多駅を経由しない山陽本線と筑豊本線を経由するルートを走ります。ツアーの詳細は今後、tabiwaトラベルの「鉄道ファンの宝箱」で公表される予定となっています。

いずれも所要時間は約10時間におよび、「D＆S列車」の長時間乗車を楽しむことができます。

なお、京都鉄道博物館での「かわせみ やませみ」特別展示は、2025年9月18日（木）から9月23日（火・祝）まで。展示エリアは本館展示初日には記念セレモニーが開催されます。