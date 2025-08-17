巨人の主砲・岡本和真選手が、8月16日阪神戦に『4番サード』で1軍復帰。ケガから約3か月、元巨人監督でもある高橋由伸さんと対談し、現在の心境を口にしました。

5月6日の阪神戦、ファーストでの守備時に相手選手と交錯し、負傷交代。左肘のじん帯損傷と診断され長期離脱。

高橋「シーズン開幕して打撃は出だしから良かったと思うけど、当時を振り返って怪我した瞬間の心境はどうだった？」

岡本「まあ、これはもうすぐには無理かなっていう」

高橋「自分でもそんな感じだったんだ」

岡本「もう絶対バット振れないと思ったんで。これは無理やなっていう。曲がらなかったし、伸ばせもしなかったので。病院で診てもらったら3か月と言われたので、まあそうだろうなと」

チームの絶対的な存在であるからこそ、離脱で湧き上がったのはチームに対する申し訳なさ。

高橋「4番岡本がいないチームをどんな風に見ていた？」

岡本「開幕する時に首脳陣の方のプランニングには、絶対僕がいる。それが一気に抜けて申し訳ないなと思いながら見ていました」

高橋「オレも怪我が多くてリハビリたくさんしてきたけど、これがしんどかったなみたいなのはある？」

岡本「正直ちょっとリハビリをなめていた。週6あるうちの本当毎日メニューを変えてトレーニングをずっとしていた。朝早くから夕方ぐらいまでやっていたので、めちゃくちゃしんどいなと思いながら」

高橋「それは身体的に？メンタル的に？」

岡本「同じことを繰り返すしんどさと、地味なことをやるしんどさ。朝がめっちゃ早いというしんどさ（笑）」

高橋「1軍の試合はテレビで見ていた？」

岡本「シンプルにファン目線で見てるというか。なんか試合がない日はつまらないなみたいな。やっている方は休み月曜だけかってなるじゃないですか。見る方からしたら『毎日やれよ！』って思ってました（笑）」

ケガから1週間後には、ギブスをつけた痛々しい姿でキャッチボールや打撃練習。地道なリハビリを続け徐々に回復。8月3日の2軍戦では実戦復帰。鋭いスイングで2塁打をマークするなど、復活へまた一歩近づきました。

高橋「初めての長期離脱だとは思うんだけど、 進化したなという部分はある？」

岡本「フィジカルは全体的に。本来シーズン中だと…」

高橋「維持、落ちないようにね」

岡本「トレーニングは休み前だけだったが、今はずっとできる。その辺のトレーニングはしっかりできたなと思っています。左腕周りはケガした時にシーズン中より1.5センチぐらい落ちたんですよ。けどギプス外してから2.2センチぐらいプラスしたので、ケガ前よりちょっと太くなった。“細かいことをやる力”というのが、ついてきたのかな。ちょっと我慢をしてやるというか。そういうのが一番苦手だったので」

またリハビリ中は、ヤクルトの主砲である村上宗隆選手と連絡を取り合うことも。村上選手も今季は上半身の怪我で約4か月の長期離脱。お互いに打線の絶対的存在でありながら、負傷に苦しんだシーズンとなっていました。村上選手は岡本選手より一足早く、7月に1軍復帰。復帰後は6本のホームランを放つなどの活躍を見せています。

高橋「ちょっと前に復帰してすぐホームラン打って。その活躍をどういうふうに見てた？」

岡本「やっぱりテレビ見てて（村上選手がいないと）何か物足りない感じがあった。彼が戻った時にやっぱムネはいた方がいいな。いたら見る方も面白いなというのはすごく感じました。ファン目線で見ると敵も味方も関係なく楽しめる選手の1人なんだなっていうのは、改めて感じました」

高橋「ジャイアンツで和真はそう思われていると思うんだけど」

岡本「それは分からないですけど、そう思ってもらえたら嬉しいなとも思いますし、また頑張りたいなと思います」

高橋「シーズンあと2ヶ月。どんな姿を東京ドームで見せたい？」

岡本「やっぱり戻るからにはチームに貢献したい。やっぱりいいプレー、元気にプレーしている姿を見てもらいたいなとは思ってます」

(8月16日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)