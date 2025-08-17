【WWE】SMACK DOWN（8月15日・日本時間16日／マサチューセッツ・ボストン）

【映像】100キロ超え怪獣、美女に無慈悲な“ハグ攻撃→全体重プレス”

100キロを超える“可愛い怪獣”レスラーがひと回り小さい実力者を相手に大暴れ。敗戦後でもお構いなしの容赦ない攻撃にファンを唖然とさせた。

注目を集めているのは体重100kgを超える"可愛い怪獣"ことパイパー・ニーヴェンだ。パイパーは現在、元WWEUS女子王者のチェルシー・グリーンの用心棒として活躍している。

そんなパイパーは日本時間8月16日に行われた「SMACK DOWN」で抗争中のWWE女子タッグチーム王者の一人、アレクサ・ブリスと対戦。試合には敗戦したものの、その後に逆上しチェルシーらと暴走してしまった。

チェルシーともう一人用心棒のアルバ・ファイアと結託してアレクサをボコボコに。ハグ攻撃でリングにダウンさせると、コーナー最上段からのダイブで完全KO。アレクサはリング上で悶絶していた。

身長155センチと小柄なアレクサへの無慈悲なボディスプラッシュにファンは「やりすぎだろ」「毎回これで見飽きた」「全体重乗っかっててヤバい」「体重半分くらいの女子の上にダイブするんだよ？エグすぎでしょ」といったコメントが集まっていた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）