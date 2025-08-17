「PIXPRO C1」が強い！ 2025年7月のコンデジ人気ランキングTOP10 2025/8/17
「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
4位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
5位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
6位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
7位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
8位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
9位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
10位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
