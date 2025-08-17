連日の猛暑が続く中、気をつけたいのは「食中毒」。その原因は細菌やウイルスなど様々だが、最も多いのは「寄生虫・アニサキス」だという。

【映像】魚を解剖し“赤いバネのような寄生虫”を取り出す様子（実際の映像）

寄生虫は他者に取り憑くことで生命を維持する、奇妙で忌み嫌われる存在だ。しかし、寄生虫研究に並々ならぬ情熱を注ぐ東邦大学の准教授、脇司氏は、「この世には2つの動物しかいない。寄生虫がついているか、ついていないかだ」と語る。寄生虫については、「三度の飯より好き。どうやって生きてるんだろう、どうやって感染していくんだろうとか考えると脳汁があふれる」。『ABEMA Prime』では、摩訶不思議な寄生虫の世界について、脇氏に話を聞いた。

■寄生虫の魅力とは

脇氏が、寄生虫を好きになったきっかけは、「元々毛の生えた動物はあまり好きではない。目のないミミズや魚、昆虫など、変な生き物が好きだった」。その中でも「よりモンスターらしく、姿形が変わっていたり、トゲが生えていたりする寄生虫に魅力を感じた」。

また、「寄生虫の生き様が好きだ」といい、「姿、形も良いが、どうやって宿主に辿り着くのか。並々ならぬ努力をしている。例えば感染源の卵をたくさん産んだり、餌の中に紛れ込んで食べられることで感染するなど生存戦略をとっていることが興味深い」。

生存戦略については、「まず餌に紛れて次の宿主にいくのがメイン。あとは、行動を操作して宿主に食べられやすいところに移動する」と説明。その上で、「結局、寄生虫は宿主の生存範囲に縛られてしまう。基本的に寄生虫は、ある宿主にしか奇生できない。でも別の宿主にたどり着いたものが、マッチして、うまく寄生できたら、広がることになる。それを常に目指しているのではないか」との見方を示した。

ヒトを宿主にする寄生虫は、「口から入り体内を移行し、腸に腹痛・下痢・腸閉塞などの症状を引き起こす『ヒト回虫』」「生魚による経口感染で、腸に寄生。感染しても無症状が多い『サナダムシ（日本海製頭虫）』」が存在するという。

■“推し寄生虫”ベスト3

脇氏に寄生虫ベスト3を紹介してもらった。第3位は「トゲトゲアホウドリウモウダニ」（宿主：コアホウドリ、大きさ：1mm）。「羽の中にいて、顕微鏡で発見した。足が太くて短くて、がっちりしてるところが魅力的だ。トゲトゲがかっこいい。宿主が絶滅するリスクが高いので、寄生虫もそのリスクがある」

第2位は「タイノエ」（宿主：マダイ、大きさ：雄 1cm 雌3cm）。「広い意味でダンゴムシの仲間で、タイの口の中に寄生している。目が可愛い。口の中でオスとメスのペアでくっついてる。“鯛の福玉”と呼ばれており、江戸時代に幸運のお守りとされている」

第1位は「ロイコクロリディウム」（宿主：カタツムリ、大きさ：1cm）。「カタツムリの目に入ってる寄生虫。目の中に入って、芋虫みたいに動き、結局は鳥に食べられたい。カラフルな姿と独特な動きで鳥に狙われやすくなる。鳥に食べられて、初めて成虫になれる」

■「寄生虫は地球上になくてはならない存在」

脇氏は、「寄生虫は地球上になくてはならない存在だ」と主張する。「例えば、カマキリに寄生して水に留め込ませるものがいる。カマキリ以外にはバッタ類に寄生するが、そのカマキリなどが魚の餌になっている。それが、6割のエネルギー供給源になっていることもあって、陸から川に、エネルギー、栄養を移動させるポンプのような役割を果たしている」。

今後の可能性については、「例えば害虫駆除は、私の専門に近いが、なめくじを殺す線虫がいる。それを農薬代わりに使うこともできるのではないか」といい、これからも「寄生虫の研究を一生続けたい」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）