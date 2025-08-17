青森県弘前市の常寿しで「煮つめ海鮮丼」を提供する原田享さん

サーモン、イカ、ホタテ―。一見すると、青森県近海の新鮮な魚介類がのった海鮮丼。でもこの丼はひと味違う。生魚が苦手な人でもおいしく食べられるよう、煮立ったにくぐらせることで具材に火を通した新メニューだ。ターゲットは、生魚を食べる習慣のない外国人観光客。青森の新たなご当地グルメとして、国内外にPRする。（共同通信＝飯野隼人）

青森県弘前市にある創業56年の「常寿し」。注文すると、具材が所狭しと酢飯の上に並ぶ「煮つめ海鮮丼」が出てきた。生魚特有の臭みはなく、魚本来の甘みと、アナゴの煮汁を使ったたれのうまみが一気に口の中に広がる。生だとかみ切りにくいイカも食べやすく感じた。

店主の原田享さん（54）によると、最も気を使うのは、具材をたれにくぐらせて火を通す際の加減。「しゃぶしゃぶ程度に加熱することを考えていたが、半生でも苦手な人がいると聞き、調節に苦労した」。そのかいあって、加熱しても固くならず、生とは違う食感が楽しめる。

海鮮丼は、青森県と地元すし店が協力して昨年春に開発した。きっかけは訪日観光客の増加。2023年に県内を訪れた外国人客数は22万7千人と、2013年の約5倍に増えた。県の担当者は「食事は観光の大きな目的。海外の人によりおいしく海産物を食べてもらう方法を模索していた」と明かす。

東京の人気すし店で好評だったメニューを参考に、2023年秋ごろから開発に着手。たれの味や加熱具合なども研究し、試行錯誤を繰り返して完成させた。

現在、県内で食べることができるのは常寿しと、八戸市の「俵屋」の計2店。県はさらなる普及を目指して他のすし店に働きかけるほか、県の観光関連の交流サイト（SNS）でも情報発信していく考えだ。

常寿しでは、提供に当たり新たに英語併記のメニューも作った。原田さんは「これまで生魚が苦手なお客さんは天丼を注文するしかなかった。このメニューがもっと広まり、選択肢が増えるといい」と期待を込めた。

常寿しの「煮つめ海鮮丼」

煮立った特製たれ。たれの味や火の通し具合に工夫を施した