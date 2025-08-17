手のしびれは装具や注射で治る? 「手根管症候群」の治療方法を医師に聞く

手のしびれや痛みが続いて手根管症候群かと思っても、「そのうち治るだろう」と様子を見てしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、進行した場合には手術が必要になるケースもあり、治療のタイミングを逃すと、完全に症状が回復しないこともあります。手根管症候群の治療法と手術について、山粼先生に解説していただきました。

監修医師：

山粼 厚郎（くらげ整形外科）

金沢大学医学部医学科（現・金沢大学医薬保健学域医学類）卒業。その後、千葉県がんセンター、千葉県こども病院、成田赤十字病院、聖隷佐倉市民病院、千葉市立青葉病院、君津中央病院などで勤務医として経験を積む。2020年、千葉県千葉市花見川区に「くらげ整形外科」を開院。「安心してうけられる、当たり前の医療」をモットーに、日々より良い医療の提供に邁進している。医学博士。日本手外科学会認定手外科専門医、日本整形外科学会認定専門医。日本肘関節学会会員。

編集部

手根管症候群の治療は、どのようにおこなわれるのですか？

山粼先生

炎症や症状を緩和する飲み薬や湿布薬、手首への夜間を中心とした装具療法、温熱療法、手首へのステロイド剤の注射などがあります。なお、これらの治療は全て、症状の緩和や進行予防を主な目的としたものです。

編集部

手根管症候群は治るのでしょうか？

山粼先生

軽症、もしくは明らかに一時的な原因によるケースは、上述の治療で治ることもあります。その一方、ある程度症状が重症な場合は手術が選択されます。また、治療開始が遅れてしまうと、手術をしたとしても症状が完全になくならないこともあります。しびれだけでなく、つまみにくさなど動きに障害が出ているケースなどは、注意が必要ですね。

編集部

手根管症候群の手術について、もう少し詳しく教えてください。

山粼先生

「切る」手術と「切らない」手術があり、手根管の天井部分にある横手根靭帯を切開し、手根管を開放して正中神経の圧迫を解消する手術が一般的です。以前は皮膚を切開しなければなりませんでしたが、今は内視鏡を使ってできるので傷は1.5cm程度ととても小さくて済みます。なお、手術は局所麻酔を用いて、日帰りで可能です。

編集部

しびれはすぐに解消されるのですか？

山粼先生

いいえ。術後に神経の圧迫が解除され、指先に向けて神経の回復が始まるので、手術の直後にしびれが消失することは稀です。回復のペースは、手術前の重症度に大きく左右されるため、個人差が大きい印象です。目安として、指先までしびれの症状が改善するには、3～12カ月を要します。

※この記事はメディカルドックにて【「手根管症候群」の初期症状はご存じですか? 原因や手術の流れも医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。