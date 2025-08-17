人気ブランドの【ガチャ】発見ーーーッッ！！ 自慢したくなる♡「おしゃれチャーム」

次々と登場するハイクオリティな限定トイが注目を集める【ガチャ】。今回は思わず心を奪われそうな、人気ブランドのアイテムをミニチュア化したチャーム2選をご紹介します。設置場所が限られているため、気になる人は事前にリサーチしてからのお出かけがおすすめ。見つけたら迷わずゲットして！

マニア心をくすぐるクオリティ！

コーヒー機器メーカー【Kalita（カリタ）】のコーヒーミルやドリッパーなどをミニチュアチャームにした「Kalita ミニチュアチャームコレクション」。全8種類がラインナップし、どれも細部までこだわり満載。大人っぽくてレトロなデザインも◎ 持ち歩いて自慢したくなる可愛さです。1回\400（税込）。

見た瞬間に笑顔がこぼれる！？

見ているだけでテンションアップ！【PAUL & JOE（ポール アンド ジョー）】のコスメがマスコットになり、デザインもカラーも可愛いがギュッと詰まった「PAUL & JOE コスメマスコットコレクションvol.1」。 全5種があり【ガチャ】とは思えないクオリティです。コンプリート欲を掻き立てられそう。1回\500（税込）。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

