『放送局占拠』青鬼（菊池風磨）「絶対に許せない！」 おなじみワードに視聴者反応「水着のアレが脳内再生される」「やってんな」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第7話（23日放送）予告が、公開された。大和耕一（菊池風磨）のせりふに反響が寄せられている。
【場面写真】ネタバレ注意！武蔵の闇の正体
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
武蔵の義弟で刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）が、武装集団「妖（あやかし）」のリーダー「般若」になった理由は、恋人だった神津風花の無念を晴らすためだった。5年前の「鎌鼬事件」で報道記者・安室光流・白石純恋殺害の罪を着せられ、自ら命を絶った風花。事件の隠蔽をのっぺらぼうに依頼し、風花を殺人犯に仕立てた真犯人は、屋代圭吾（高橋克典）だった。
さらに、伊吹は「番組が盛り上がるのはこれからですよ」と口角を上げた。そして、武蔵が「青鬼の仲間だったのか」と問うと、「がしゃどくろ」（瞳水ひまり）は「途中まではね」と回答。伊吹が「ここでスペシャルゲストに登場してもらいましょう」と呼びかけると、青鬼・大和耕一（菊池風磨）が監禁されている様子が映し出された。監禁場所は、冷凍室のようだった。
第7話の予告では、『大病院占拠』事件で武装集団「百鬼夜行」のリーダーとして収監されていた大和が、手紙を握りつぶし、「絶対に許せない。鬼になるんです」と決意をにじませる場面が映し出された。
「絶対に許せない」は、菊池がフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』でドッキリにかけられた際に発し、反響を呼んだ名言。その後も、繰り返し愛用されている。視聴者からも「青鬼さん、また『許せない』と仰ってますね」「『絶対に、許さない』やってんな（デジャブ）」「この人が『絶対に許さない』の台詞を言うとどうしても溶ける水着のアレが脳内再生される」といった声が寄せられている。
