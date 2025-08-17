Instagramアカウント『すたんぷーのばっちゃん』に投稿されたのは、猫ちゃんに自分のペットを取られてしまったわんちゃんの光景。

自分のベッドの上で寝転がる猫ちゃんをじっと見つめているわんちゃんの様子に、喧嘩が始まってしまうのか…と、思いきや。思わずほっこりしてしまう展開に、絶賛の声が寄せられています。

投稿には、「兄ちゃん優しすぎる」「なんて良い子なの」とコメントが寄せられ、再生回数は8万回を突破しています。

【動画：子猫にベッドを強奪された犬→怒るのかと思いきや…まるでお兄ちゃんかのような『まさかの行動』】

ベッドをとられてしまったジーニーくん

ある日、マルチーズとプードルのMIX犬・ジーニーくんは、自分のベッドの上に猫のクロちゃんが乗っているところを目撃。まるで自分のベッドのようにリラックスして横になっているクロちゃんを見たジーニーくんは、クロちゃんに顔を近づけていったといいます。

自分のベッドを取られて、ジーニーくんが怒ってしまったのではないか…と、様子を見守っていると、ジーニーくんの背後から何やら物音が。

ふたりがそちらの方へ視線をやると、そこにはスタンダードプードルのバーニーくんの姿があったといいます。

クロちゃんのおもちゃを守るジーニーお兄ちゃん

ジーニーくんとクロちゃんが後ろ振り返ると、そこにはバーニーくんの姿が。バーニーくんは、「クロのおもちゃもらっていい？」と飼い主さんに聞きにやって来たようです。

すると、そんなバーニーくんの様子を見たジーニーくんが、バーニーくんのことを一喝。バーニーくんに「ダメ！」と注意をしたのだそう。

そして、ジーニーくんはクロちゃんに「心配しなくていいよ」と優しく声をかけてあげたのだとか。ジーニーくんは。クロちゃんのおでこを優しく舐めると、「おもちゃ取られないようにオレが守るからね」と安心させてあげたといいます。

自分のベッドをとられてしまったのに、怒るどころか兄弟からおもちゃまで守ってあげたジーニーくん。その優しいお兄ちゃんぶりに、胸が温かくなります。

ベッドを譲って床で眠ることに

その後、ジーニーくんはクロちゃんを優しく見つめると、クロちゃんが乗っているベッドから少し離れた場所に歩いて行ったそう。どうやら、自分のベッドはクロちゃんに譲って、ジーニーくんは床で眠ることにしたようです。

クロちゃんのおもちゃを守ってくれたうえに、自分のベッドまで譲ってあげるジーニーくんの優しさに感服してしまいます。家族たちがいつも仲良しでいられるのは、そんな優しいジーニーお兄ちゃんがいつでも皆を見守ってくれているからなのかもしれません。

ジーニーくんとクロちゃんのやりとりを見た人からは、「優しかねー♡」「猫ちゃん、優しいご家族に出会えて本当に幸せですね」「優しい兄ちゃんがいるから安心だね」と、感心の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『すたんぷーのばっちゃん』では、そんな仲良し家族のジーニーくんたちの日々の様子が投稿されていますよ。

ジーニーくん、クロちゃん、バーニーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「すたんぷーのばっちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。