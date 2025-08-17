Ä®ÅÄ¹À¼ù¤äÎëÌÚÍ£¿Í¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÄÆüËÜ¿Í2Áª¼ê½Ð¾ì¤Î¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÏÇÔÂà¡¿¥É¥¤¥ÄÇÕ1²óÀï
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Î11»î¹ç¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²Æ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤«¤é¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¶¡¦¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê3Éô¡ËÀï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ë¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¤Î¡È¥É¥Ã¥Ú¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡É¡Ê1»î¹ç2ÆÀÅÀ¡Ë¤Ê¤É¤Ç4¡Ý0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¡¢¥·¥å¥Ý¥ë¥È¥Õ¥í¥¤¥ó¥Ç¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç62Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï2¡Ý0¤Î¾¡Íø¤Ç½çÅö¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ª¤è¤Ó±äÄ¹Àï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Î¥ë¥À¡¼¥·¥å¥Æ¥Ã¥ÈÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ120Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£PKÀï¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏPKÀï¤ò3¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢¿É¤¯¤â4Éô¥¯¥é¥Ö¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Î»°¹¥¹¯»ù¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥Ê¡¼FC¥Ç¥£¥Ê¥âÀï¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï½é¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢75Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤¬2¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë3¡Ý1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÈ»É÷¤È²£ÅÄÂçÍ´¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡£¥³¥Ã¥È¥Ö¥¹¤Ë½øÈ×¤Î1ÅÀ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢²£ÅÄ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï5Éô¤Î¥Ø¡¼¥á¥ê¥ó¥²¥ó¤Ë9¡Ý0¤Î°µ¾¡¡£¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¥¶¥ó¥È¥Ï¥¦¥¼¥ó¡Ê4Éô¡Ë¤Ë2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢4¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤â¥Ô¥ë¥Þ¥¼¥ó¥¹¡Ê5Éô¡Ë¤ÎÂç¶âÀ±¤òµö¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢±äÄ¹Àï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Î·ë²Ì¤Èº£¸å¤ÎÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë
¥°¥í¡¼¥¹¥¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ï¡Ê4Éô¡Ë¡¡0¡Ý4¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê1Éô¡Ë
¥¶¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó¡Ê3Éô¡Ë¡¡1¡Ý3¡¡¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¡Ê2Éô¡Ë
¥®¥å¡¼¥¿¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê4Éô¡Ë¡¡0¡Ý5¡¡¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê1Éô¡Ë
¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¡Ê2Éô¡Ë¡¡1¡Ý0¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ê1Éô¡Ë
¢§8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Ô¥ë¥Þ¥¼¥ó¥¹¡Ê5Éô¡Ë¡¡1¡Ý2¡¡¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ê1Éô¡Ë
¥Ù¥ë¥ê¥Ê¡¼FC¥Ç¥£¥Ê¥â¡Ê4Éô¡Ë¡¡1¡Ý3¡¡¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ê2Éô¡Ë
¥Ø¡¼¥á¥ê¥ó¥²¥ó¡Ê5Éô¡Ë¡¡0¡Ý9¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê1Éô¡Ë
¥¤¥é¡¼¥Æ¥£¥Ã¥»¥ó¡Ê4Éô¡Ë¡¡3¡Ý3¡ÊPKÀï¡§6¡Ý5¡Ë¡¡¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê2Éô¡Ë
¥Ð¡¼¥ê¥ó¥¬¡¼¡Ê4Éô¡Ë¡¡0¡Ý5¡¡¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ê1Éô¡Ë
¥Ï¥ó¥¶¡¦¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê3Éô¡Ë¡¡0¡Ý4¡¡¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ê1Éô¡Ë
¥¶¥ó¥È¥Ï¥¦¥¼¥ó¡Ê4Éô¡Ë¡¡2¡Ý4¡¡¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Ê1Éô¡Ë
¥Î¥ë¥À¡¼¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¡Ê4Éô¡Ë¡¡0¡Ý0¡ÊPKÀï¡§2¡Ý3¡Ë¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ê1Éô¡Ë
¥·¥å¥Ý¥ë¥È¥Õ¥í¥¤¥ó¥Ç¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ê4Éô¡Ë¡¡0¡Ý2¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ê1Éô¡Ë
¥ê¥å¡¼¥Ù¥Ã¥¯¡Ê4Éô¡Ë¡¡1¡Ý2¡¡¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¡Ê2Éô¡Ë
¥³¥Ã¥È¥Ö¥¹¡Ê3Éô¡Ë¡¡1¡Ý0¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ê2Éô¡Ë
¢§8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ê5Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê1Éô¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥±¥ë¥ó¡Ê3Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Ñ¡¼¥À¡¼¥Ü¥ë¥ó¡Ê2Éô¡Ë
¥ä¡¼¥ó¡¦¥ì¡¼¥²¥ó¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê3Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥±¥ë¥ó¡Ê1Éô¡Ë
¥¢¥È¥é¥¹¡¦¥Ç¥ë¥á¥ó¥Û¥ë¥¹¥È¡Ê5Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ê1Éô¡Ë
¥í¡¼¥Í¡Ê4Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥°¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥å¥ë¥È¡Ê2Éô¡Ë
¥í¥³¥â¥Æ¥£¥ô¥§¡¦¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Ê4Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥·¥ã¥ë¥±¡Ê2Éô¡Ë
¥â¥¤¥¼¥ë¥ô¥£¥Ã¥Ä¡Ê4Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¡Ê2Éô¡Ë
RSV¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È1949¡Ê5Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¡Ê2Éô¡Ë
¥¦¥ë¥à¡Ê3Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥¨¥ë¥Õ¥§¥¢¥¹¥Ù¥ë¥¯¡Ê2Éô¡Ë
¥Ï¥ì¥·¥ã¡¼¡Ê4Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê1Éô¡Ë
¥Û¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê4Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡Ê2Éô¡Ë
¢§8·î18Æü¡Ê·î¡Ë
¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó¡Ê2Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê1Éô¡Ë
¥·¥å¥ô¥¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥È¡Ê3Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ê2Éô¡Ë
¥×¥í¥¤¥»¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê2Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê2Éô¡Ë
¥í¡¼¥È¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¡Ê3Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê1Éô¡Ë
¢§8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥ô¥¡¥¤¥¯¡Ê2Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê1Éô¡Ë
¥ô¥§¡¼¥¨¥ó¡¦¥ô¥£¡¼¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥ó¡Ê3Éô¡Ë¡¡vs¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê1Éô¡Ë
