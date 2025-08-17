¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡ª¡¡¸½ÃÏ»æ¤¬¹âÉ¾²Á¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÂ¸ºß¡×
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤«¤é¹âÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï57Ê¬¤Ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î60Ê¬¤Ëµ×ÊÝ¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀµÌÌ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤ÆÎÏ¶¯¤¯°ì¿¶¤ê¡£Äã¤¯ÍÞ¤¨¤¿¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ï80Ê¬¤Ë¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£¸ß¤¤¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÎ×¤ó¤À¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À½é¥´¡¼¥ë¤ÏÈà¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè1¹æ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¹×¸¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ä´»Ò¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤ÏºßÀÒ4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²÷Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
