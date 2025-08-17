ウクライナのゼレンスキー大統領、米国のトランプ大統領、ロシアのプーチン大統領/Getty Images/Reuters

（ＣＮＮ）ウクライナ情勢をめぐって、米アラスカ州アンカレジで米ロ首脳会談が開催された。首脳会談開催後に明らかになった主な動きは次の通り。

３者会談の調整：米国のトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領およびウクライナのゼレンスキー大統領との３者会談を２２日までに開催したい考えを欧州の首脳らに伝えた。実現には、１８日に予定されているゼレンスキー氏との会談が円滑に進むことが条件とされる。

ゼレンスキー氏の訪米：ゼレンスキー氏とトランプ氏によるホワイトハウスでの会談には、米国のバンス副大統領と少なくとも１人の欧州首脳が同席する見通しとなっている。

プーチン氏の要求：欧州の当局者によれば、プーチン氏は１５日に行われたトランプ氏との会談で、ウクライナとの間での「領土交換」を求める意向を示した。プーチン氏はウクライナ東部のドンバス地方を譲渡するよう要求し、見返りとして、ウクライナ国内の他の前線を現状で凍結し、今後ウクライナおよび欧州諸国への軍事行動を行わない意向を明らかにしたという。トランプ氏が欧州首脳に伝えた。

安全保障の確約が交渉を難航させる可能性：当局者は、和平合意や停戦が成立した場合でも、欧州および米国による安全保障の保証をウクライナに与えることは困難な課題だとみている。専門家からは、領土問題は交渉によって比較的容易に解決できる一方で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のような安全保障はプーチン氏にとって存立への脅威と見なされる可能性があるとの見方が出ている。