47都道府県の魅力がキラリ♡集めて楽しいビックリマンチョコ新商品

1980年代に一世を風靡した「悪魔VS天使シリーズ」から40周年記念のファイナル商品が登場！株式会社ロッテより、「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」が2025年9月2日(火)に発売されます。47都道府県の個性が詰まったキラキラシールは全50種類。地域の魅力と集めるワクワクが詰まった、世代を超えて楽しめる新しいビックリマン体験です。

47都道府県の個性が光る限定シール

今回の「ご当地ビックリマンチョコ」は、東日本編と西日本編の2種類展開。各エリア25種、合計50種のシールがランダムで1枚入っています。

デザインは各都道府県をイメージし、テーマカラーやご当地モチーフを採用。パッケージを開ける瞬間のドキドキと、シールを集める楽しさが一度に味わえます。

40周年の節目にふさわしい特別な味わい

ウエハースはサクサク食感とチョコの甘みが絶妙な、ビックリマンならではのおいしさ。価格はオープンですが、想定小売価格は140円前後(税込)と手に取りやすいのも嬉しいポイント。

地域らしさを取り入れたデザインは、コレクターはもちろん、親子や友人とのお土産交換にもぴったりです。

©ロッテ/ビックリマンプロジェクト

世代をつなぐ“ご当地”の楽しさ

「ご当地ビックリマンチョコ」は、懐かしさと新しさを兼ね備えた40周年記念商品。大人には当時の思い出を、子どもには初めてのワクワクを届けます。

各地の魅力が詰まった限定シールは、旅のお土産やご当地イベントでの話題作りにも最適。甘いひと口とともに、世代や地域を越えたつながりを感じながら、コレクションの時間を楽しんでみませんか。