DeNAは16日、中日との試合（バンテリンドーム）に6−0で快勝。プロ初先発となったドラフト1位ルーキー・竹田祐が7回無失点の好投を見せ、プロ初勝利を手にした。

腰の違和感で先発を回避したケイに変わって緊急先発となった竹田だったが、中日打線を僅か2安打に抑える快投を披露。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でも、竹田のピッチングをフォーカスした。

番組に出演した解説者の谷沢健一氏は「大型ピッチャーと言いますか、馬力もありそうですよね。ストレートも入ってましたし、変化球も山本のリード通りに良いところに投げてましたよね」と話し、大矢明彦氏は「フォームを見てて左肩がなかなか開かないので、バッターからしたらボールの出所が見にくいので、球が速く感じると思いますね」と高評価。

また好リードで竹田を支えた女房役の山本祐大について大矢氏は「今年は他のキャッチャーが出たりして、本人は物足りないと感じてると思うんですけどね、打てますし今日も良いリードしてたので、もう少し山本に頼ってもいいんじゃないかなと思いますね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』