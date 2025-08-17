「懐かしいペア」元テラハメンバー同士の再会ショットに反響！ 「垢抜けてる」「いちだんと可愛い」
Netflixのリアリティー番組『TERRACE HOUSE TOKYO 2019―2020』（テラスハウス）に出演していた田辺莉咲子さんは8月14日、自身のInstagramを更新。元テラハメンバーとの再会ショットを披露しました。
【写真】元テラハメンバー同士の再会ショット！
2人の再会ショットに、コメントでは「懐かしいペア」「今日、いちだんと可愛い」「るかと今でも仲良しなのが嬉しい」「テラハ時代からこのペア推しです」「ルカ〜めっちゃ垢抜けてる」「ずっと仲良く遊んでる2人に癒されます」「莉咲子ちゃんのビタミン効果すごい！ 笑」とのコメントが寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「テラハ時代からこのペア推しです」田辺さんは「るかとYouTube撮ったじょ 来週アップするよ」とつづり、2枚の写真を載せています。1枚目は、抜群のスタイルが際立つ白いキャミソール姿の田辺さん。2枚目は、元テラハメンバーで、現在は俳優として活躍している西野入流佳（にしのいりるか）さんの笑顔が印象的な写真です。2人でYouTube動画を撮影したそうで、今後公開する予定とのこと。
フィットネスの魅力が満載の投稿！フィットネストレーナー、スポーツタレントとして活躍している田辺さん。自身のInstagramではトレーニングの様子や抜群のスタイルが際立つ私服姿などを披露しています。ハンバーガーを美味しそうに食べる写真と同時にハードなトレーニングに励む様子を動画で投稿するなど、フィットネスの魅力が満載の投稿を数多く公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
