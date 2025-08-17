◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・ロバーツ監督が１６日（日本時間１７日）、試合前に取材に応じ、佐々木朗希投手について「朗希とはまだ話していませんが、ロスには来ていると思います。来週のどこかで登板予定です」と、次回もマイナー登板することを明かした。

佐々木は１４日（同１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に先発。９７日ぶりの実戦登板は予定の３回を投げ切れず、２回０／３を６安打３失点で降板。球数４１球で最速は９５・７マイル（約１５４キロ）といまひとつだった。試合後には「初回もどこで（スピード）ガンが出てるのか分からなくて。そこはフワッと入ってしまって、後で聞いたらあんまり（球速が）出てなかったので。シンプルにぬるっと入ってしまったところが反省」と話していた。

１５日（同１６日）のパドレス戦の前に取材に応じたロバーツ監督は、３Ａマイナーでリハビリ登板を果たした佐々木について「（球速は）少し驚いた。心配とまでは言わないが、期待としては最速１６０キロ台に乗せることです」と話していた。