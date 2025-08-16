100均で売ってていいヤツ…？専門店も真っ青になるレベル♡高見え食器は“買い”でした！
今、セリアでは韓国風の食器がたくさん並んでいます！今回は、中でも気になったガラス製のスプーンをご紹介。本格素材で見た目の可愛さ抜群。使い勝手も良かったので、おすすめのアイテムとなっていますよ。SNS映えする食器をお探しなら、今すぐセリアでGO！早速見ていきましょう♪
商品名：ガラススプーンH14cm
商品情報
商品名：ガラススプーンH14cm
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H14×W2×D1cm
販売ショップ：セリア
これ100円でいいの！？セリアで超高見えするお洒落なスプーンを発見♡
セリアをパトロールしていると、季節もの売り場でとんでもない商品を発見しました。ガラス製の本格的な素材が使われたアイテムで、その名も『ガラススプーンH14cm』。お値段はもちろん￥110（税込）です。
今、セリアでは韓国風の食器が数多く並んでおり、どれも専門店が真っ青になるレベルの高クオリティ！このスプーンもSNS映えするお洒落さで、早速購入しちゃいました。
両端がイエローになったポップなデザインがGOOD。べっ甲アメのようなハチミツ味のキャンディーのような見た目が可愛らしいです。カフェ時間にピッタリな風合いが気に入っています。
実際に使っていきましょう！
マドラーとしても使いやすい！セリアの『ガラススプーンH14cm』
お洒落なコップと使えば韓国風のカフェに来ているような気分に。おうち時間がますます楽しくなります。
ガラススプーンのサイズは約H14×W2×D1で、一般的なスプーンよりも柄が長い作りになっています。背の高いグラスのマドラーとしても使いやすいですよ。
セリアの韓国っぽいアイテムと言えば、こちらの『ハング ディナーナイフ』と『ハング ディナーフォーク』という商品もおすすめですよ！お皿のフチに引っかけておけるような面白いデザインが魅力。使い心地は好き嫌いが分かれますが、写真映えにはもってこいな代物です。
今回はセリアの『ガラススプーンH14cm』および『ハング ディナーナイフ』と『ハング ディナーフォーク』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。