

全国的によく見られるヘビですが、実は強い毒性を持っており大変危険です（写真：福田将矢さん提供）

「“赤い模様のヘビ”は、毒があるから気をつけて」

1990年代、中部地方で育った子どもの頃、そう何度か言われたことがある。毒ヘビというと「マムシ」や「ハブ」が浮かぶが、赤いヘビも危険なのか。

そのヘビの名は「ヤマカガシ」。日本の固有種で、北海道と小笠原諸島、南西諸島を除く日本列島に広く分布する。全長0.6〜1.2m、カエルを主食とし、田んぼや川など水辺近くでよく見られる。

過去には死亡事故も…

もともとは無毒とされていたが、1984年に中学生が咬まれて亡くなる事故が起こり、毒ヘビとして知られるようになった。

おとなしく攻撃的ではないが、手を出すと咬まれることがある。牙は口の奥にあり、深く咬まれて毒が体内に入ると重症化するおそれも。過去50年ほどの記録では、ヤマカガシの咬傷（こうしょう）事例は50件近くあり、5人が死亡している。

近年では2017年に、兵庫県で小学生の男の子がヤマカガシに咬まれて一時意識不明となる報道があった。

ニュース映像には、警察に届けられた緑がかった体色のヤマカガシが映っていた。そこには赤い模様がなく、中部地方出身の筆者はその体色の違いに驚いた。

春から秋まで活動するヤマカガシ。日本全国にどのような色が存在するのだろうか。

※記事中盤以降に、「地域別のヤマカガシの特徴」と写真が出てきます。苦手な方はご注意ください。

2025年5月、ヤマカガシの色彩変異を明らかにした論文が、1856年創刊のイギリスの動物学雑誌『Zoological Journal of Linnean Society』に掲載された。

北海道大学や京都大学の研究者4人がヤマカガシの色彩多型に着目し、「ヤマカガシ体色プロジェクト」を始動。市民160人の協力を得て日本列島スケールで調査・分析を行い、「123」もの色柄のパターンがあることを発表した。

実は、ヤマカガシの体色自体は、半世紀以上前から研究されてきた。

1970年代以降の記載研究（※1）によると、ヤマカガシは「関東型」「関西型」「九州型」「青色型」「白黒型」「黒化型」と大まかに6種あることがわかっていた（※2）。

一方で、研究者やヘビ好きの間では「さらに多様な色柄の存在」がささやかれていた。そして今回、日本列島全域におよぶプロジェクトによって、複雑な色彩パターンが示されたのである。



左は、これまでの6種の色彩型の分類。ピンク色に塗られた箇所が調査地域。一部の地域での調査だったことがわかる。右は「体色プロジェクト」によって明らかになった日本列島全域の色彩型の分布（図：北海道大学プレスリリースより引用）

限られた観測はバイアスを生み、誤った結論に達することもある。実際、ヤマカガシの色彩多型の研究が行われたのは限られた地域のみであった。今回挑んだのは日本列島全域におよぶ。

どのように全国規模でヘビを調べたのか。そもそもなぜ今、ヤマカガシなのか。研究者に話を聞くと、ユニークな研究背景と真摯な目的が見えてきた。

その機能はおろか、全貌すらわかっていない

「実は私、ヘビはまったくの専門外なんです」

そう語るのは、研究メンバーで論文の筆頭著者である北海道大学北方生物圏フィールド科学センターJ-PEAKS事業 特任助教の細木拓也さんだ。

専門は「進化生物学」で、「種がいかに生まれ、維持され、消失するのか」を野外観測と集団遺伝学、実験進化を用いて検証している。

実験生物はトゲウオやサクラマスなどの魚類で、ヘビは研究の対象ではない。「ヤマカガシ体色プロジェクト」では、研究デザイン、ウェブ上からの画像収集と統計解析、論文執筆を担当した。



細木さんは岩手県の大槌町の津波跡地や北海道の水源で魚を獲り、集団遺伝学の研究している。写真は作業潜水を行う細木さん。海や川に入って魚類を探すが、ヘビを探したことはない（画像：細木拓也さん提供）

「ヘビを専門としていない立場から見ても、ヤマカガシは非常に面白い対象です。これほどまで日本列島レベルで体色に違いがあるにもかかわらず、その機能はおろか、全貌すらわかっていませんでした。

一方で、江戸時代の博物図譜や浮世絵にもヤマカガシは描かれていて、日本人にとって馴染みがありますよね。そこで市民の力をお借りして色彩多型の全貌を解き明かせるのでは、と考えて研究をスタートしました」（細木さん）

また、基礎的な研究の重要性だけではなく、咬傷事故を防ぐうえでも地域ごとにどのような体色が見られるか、多様性を明らかにし周知することは重要だととらえ、研究を進めた。



葛飾北斎筆「百物語・しうねん」に描かれた山棟蛇（やまかがし）（所蔵：東京国立博物館、出典：ColBase）

メンバーにはヘビに詳しい研究者ももちろんいる。

論文の共筆頭著者であり、京都大学のリサーチ・アドミニストレーター（URA：研究支援専門職）の福田将矢さんは、大学院時代にヤマカガシを研究していた。

専門は動物行動学と生態学で、ヤマカガシがヒキガエルを食べて毒を利用する性質について、野外観察や室内実験、化学生態学者らとの協力のもとで検証した。

「ウェブ画像」に見い出した可能性

今回のプロジェクトでは、体色の分類や論文執筆に加え、市民との連携をはじめとした市民科学パート（SNSやウェブページの運営など）を担当している。



野外調査中の福田さん。カメラを向ける先に丸まっているのがヤマカガシだ（画像：福田将矢さん提供）

細木さんと福田さんは友人で、大学時代の公開臨海実習で知り合った仲。細木さんの進化生物学、福田さんの動物行動学は分野が近く、お互いの研究について話をしていたという。そんな間柄の会話からプロジェクトは生まれた。

「このプロジェクト自体は大学院時代、細木くんと共通の友人の3人で行った奄美旅行がきっかけです。私がヤマカガシの色彩多型の面白さを語ったとき、細木くんは赤くないヤマカガシがいることに大変驚いていました。

そこで『ウェブ画像を用いた研究方法で全国各地の体色を調べたら面白いのではないか』といった話がでてきたんです。それが今回の研究の構想になっています」（福田さん）

研究者による野外での調査のみでは限界があるが、ウェブ検索を使えば画像収集の可能性が広がる。日本列島にいるヤマカガシを調べることができるかもしれない。

こうして2018年に福田さんを中心として「ヤマカガシ体色プロジェクト」が始動。研究は、本業のかたわら、終業後や休日などに進めたという。まるで“自由研究”のような取り組みだ。

メンバーは、東京大学大学院で地球惑星科学を専攻する特任研究員の久保孝太さん、在野研究者の福田文惠さんも加わり4名になった。

ヤマカガシの画像を集めるために、まずウェブ検索と、Google Imagesなどのツールを活用した。しかし画像が見つからない地域も多い。そこでTwitter（現在のX）で画像提供を呼びかけることにした。



インドネシアにてヤマカガシの野外調査をする福田さん。手に持っているのはヘビを捕まえる道具のスネークフック（画像：福田将矢さん提供）

全国から「953枚のヘビ写真」が集まった

期間は、2018年4月から2020年6月まで。呼びかけの投稿には、収集の目的や写真の条件、毒ヘビへの注意喚起も添えられている。全国各地から、スマートフォンなどで撮影されたヤマカガシの写真が寄せられた。

これらSNSやウェブ検索における画像収集において、細木さんが注意を払ったのは「バイアス」だ。

「奇怪な色や現象などはSNSで拾いやすく、稀なものがあたかも多く観測されているかのように見えてしまいます。また調査地域が限られてしまうと、それもバイアスになる。寄せられる写真を注意深く精査すること、できるだけ広い地域から多くの写真を得られるようにしました。ウェブ検索での画像収集時は、都道府県ごとに検索時間を決め、バイアスがかからないように工夫しました」（細木さん）

写真を提供した市民は160人。チームは写真への感想や研究の途中経過を伝えるなど、参加型の取り組みであることを意識した。

「市民科学は、研究者にとって非常によいものですが、市民からすると『協力してもフィードバックが得にくい』という声も聞こえてきます。イベントに参加して直接お話をしたり、成果物をできるだけ見える形で公開したり、特に必要な情報を送ってくださった方には自分たちでオリジナルグッズを贈ったり。

現在、研究をわかりやすく知ってもらうために、チームで日本語による解説論文を書いていて、今後は図鑑や行政資料、メディアを通して社会に還元できるようにする予定です」（福田さん）

写真は953枚集まった。研究に必要な解像度や条件を満たす180枚を選別し、ウェブ検索による328枚、野外調査で撮影した30枚の写真も合わせて解析に用いた。

解析は、採点バイアスを減らすために福田さんを含めた2名がそれぞれ独立して採点する。そのうえで食い違いがあった画像を細木さんが確認した。「ひたすら画像を見る作業は大変だった」と細木さん。その後の統計にも苦労が見える。

「過去の研究でわかっていた6種類の分類に2〜3種を加えることでヤマカガシの色彩多型を説明できると想定していました。でも実際に画像を見るとそれはどうにも難しく、結果として極めて多様な体色の発見に至りました」（細木さん）

ちなみに研究コストはほぼかからず、論文執筆で用いた英文校閲費ぐらい。かけた時間も同じ範囲を調査することに比べれば圧倒的に少なかったという。



日本地図とともに各地のヤマカガシの多様な色彩パターンを表した一例。地域別の詳細は、先にある画像と説明をご覧ください（画像：福田将矢さん提供）

ヤマカガシの体色には「地域性」がある

「ヤマカガシ体色プロジェクト」でたどりついた体色パターンは、なんと123種。地域型や特異的な色彩型があるというより、少しずつ色や模様の大きさの異なる色彩が組み合わさることで日本列島の多様性が形成された。

これまで地域固有の色彩型とされてきた関東型や関西型、九州型は、その地域に限らずに広く分布。その分布も重複し、既存の色彩型では説明できない体色も数多く生息することから、地域の特徴を表すには不適切であることもわかった。

たとえば、赤い模様が目立つ関東型は、九州から東北まで広く見られる。

また、寒冷地域に適応したヘビはより暗い背部の体色パターンを示す傾向があり、東北から九州にかけて斑紋は次第に大きくなる傾向も見られた。

関西から中国、四国地方にかけては、斑紋や腹部の色、赤の差し色の有無など多様性に富んでいることが研究でも明らかになった。



都道府県ごとにみるヤマカガシの体色の一例。こうして見るだけで多様な色柄を実感できる（画像：福田将矢さん提供）

暮らす地域に生息するヤマカガシはどんな色彩なのか。その一例を紹介しよう。

（※写真は、それぞれの地域で特徴的な個体を抜き出したもので、必ずしも地域を代表する色彩型ではありません）

東北地方（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）

背側の地色は主に緑色で、灰色や茶色の個体も存在。黒色の斑紋をもち、基本的には赤色の挿し色が入る。下顎や腹部はクリーム色から黄色で、斑紋の大きさは日本列島の中でも小さい部類だ。

昔からのヤマカガシの呼称「あずきへび」のイメージに近い。



岩手県のヤマカガシの一例。赤い模様が目立つ（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

東北地方と似ていて、背側の地色は主に緑色で、灰色や茶色の個体も存在する。黒色の斑紋をもち、基本的には赤色の挿し色が入る。下顎や腹部はクリーム色から黄色。斑紋の大きさは東北同様に小さい。

過去に千葉県で全身が青色の個体、灰色の個体が報告されている（※3）。



千葉県のヤマカガシの一例。赤色の挿し色と斑紋が目立つ（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

赤の挿し色が入らない個体もいる「中部・近畿地方」

中部地方（新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県）

背側の地色は、主に緑色や茶褐色で、黒色、灰色、青色をもつ個体も存在。斑紋は基本的に黒色で、灰色や茶褐色、緑色の場合もある。赤の挿し色が入る個体が多いが、赤色を持たない個体も。下顎や腹部は、クリーム色や黄色、青色もいる。

斑紋の大きさは東北や関東と近く小さい傾向で、斑紋自体がない個体も。全身が青色、黒色、灰色といった個体が見つかっている。



静岡県のヤマカガシの一例。挿し色の赤色が強い（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）



静岡県のヤマカガシの一例。このような白黒色の個体が見られることもある（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

福井県のヤマカガシの一例。腹部が黄色く、斑紋は目立たない（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

近畿地方（三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

背側の地色は、主に茶褐色で、緑色や黒色、灰色、青色、クリーム色と多様。斑紋は基本的に茶褐色で、黒色や灰色、緑色も存在。赤い挿し色が入らない場合もある。

下顎や腹部は基本的に黄色で、クリーム色や青色をもつ個体も。斑紋の大きさは東北、関東、中部に比べて大きい傾向で、斑紋自体がないことも。

全身が黒色の個体や、過去には全身が青色の個体も見つかっている（※4）。



滋賀県のヤマカガシの一例。青黒い体色で赤い模様はほぼ見えない。シマヘビの黒化個体（カラスヘビ）と間違えそう（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）



京都府のヤマカガシの一例。体色は黄色に近い色をしている（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

関西よりもやや大きい斑紋の「中国、四国地方」

中国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）

背側の地色は、茶褐色、緑色、黒色、灰色、青色、クリーム色と多様な中国地方。斑紋は茶褐色や黒色で、赤の挿し色が入る場合と入らない場合があり、さまざまだ。下顎や腹部は、黄色やクリーム色、青色などで、斑紋の大きさは関西よりもやや大きくなる傾向に。

斑紋自体がない個体、全身が黒色、灰色、青色の個体もいる。



広島県のヤマカガシの一例。腹部が黄色く、胴体の赤い模様はほぼ見えない（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）





岡山県のヤマカガシの一例。腹部に青い色が入り、胴体の斑紋は目立たない。アオダイショウやシマヘビの黒化個体（カラスヘビ）と間違えそう（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）



山口県のヤマカガシの一例。一部にもこのような斑紋の大きい個体が見られる（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

四国地方（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

背側の地色は、茶褐色や緑色、黒色、灰色、青色など、多様性に富む。斑紋も茶褐色や黒色で、赤の挿し色が入らない場合もある。下顎や腹部は、黄色やクリーム色、青色。斑紋の大きさは関西よりもやや大きくなる傾向だが、斑紋自体がない個体も。

全身が黒色、灰色、青色の個体も存在する。



愛媛県のヤマカガシの一例。赤い模様が規則的に並んでいる（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）



徳島県のヤマカガシの一例。胴体に黒い斑点がある。微かに赤い模様も見える（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）



愛媛県のヤマカガシの一例。（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

無毒のヘビと思っても「実はヤマカガシ」の場合も

九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

背側の地色は主に灰色やクリーム色で、緑色や茶色、黒色、青色の個体も存在。斑紋は主に黒色だが、茶褐色もある。基本的には赤の挿し色が入るが、持たない個体も。下顎や腹部はクリーム色から黄色が多く、青色の場合もある。

斑紋の大きさは日本列島で最も大きい地域だが、斑紋のない個体もいる。全身が青色、黒色の個体もいる。



長崎県のヤマカガシの一例。他の地域と比べ、斑紋が大きいのが特徴だ（画像：ヤマカガシ体色プロジェクト提供）

ヤマカガシの色彩は多様で、地域が変われば生息するヤマカガシの体色の傾向は異なる。「赤い模様のヘビ＝ヤマカガシ」という常識はほかの地域に移れば通用しない。

無毒のヘビと思って手を出したら「実はヤマカガシだった」ということもありうる。

「ヤマカガシと知らず触っていた」事故も減らしたい

さて、「ヤマカガシ体色プロジェクト」のこれからについて聞くと、「多様性の周知」に力を入れていきたいという。

「将来的には地域の自然博物館などと連携し、自分の住んでいる地域にどのような色彩のヤマカガシがいるのか、といった情報を発信していきたいです。野外でヘビを見てもむやみやたらに刺激をしないこと、また万が一、噛まれた際には、病院にて適切な処置が行えるといった発信をしていくことも重要だと考えています」（福田さん）

「この論文の出版後、同僚や友人から『ヤマカガシと知らず不用意に触っていた』と言われ大変驚きました。そのような事故につながるような誤認を減らしたい。日本語での解説から、色彩の多様性を周知していきたいです。

今後は、ヤマカガシの行動や生息環境、ロードキル情報、集団遺伝構造などの研究も進めていく予定です。また今回、市民データから色彩多型を決定する新たな仮説も生まれたので、ぜひ実証していきたいです」（細木さん）



京都で開催された生き物ファンが集うイベント「いきもにあ」にも3回ほどブースを出店。ヤマカガシのTシャツやクリアファイルなどオリジナルグッズを作り、研究を知ってもらうための試みも行った。右から、論文の著者の福田将矢さん、福田文惠さん。ヘビ好きの友人もブースに立った（画像：福田将矢さん提供）

ヤマカガシの体色を知り、遭遇したら適切な距離で接する。いきものの多様性を知ることは、とても楽しいことであり、自身や周囲の身を守ることにもつながるのだ。

ヤマカガシの論文はこちら（https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaf037）

（鈴木 ゆう子 ： ライター）