¡Ö¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÅöÁ³¡×½Ð½ê¸å¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¼õ¤±Æ±µï¿Í¤ò»¦³²¡Ä2ÅÙÌÜ¤Î»¦¿Í¡¢´Ú¹ñÃËÀ¤ËÌµ´üÄ¨Ìò
¼ã¤¤º¢¤«¤é»¦¿Í¤Ê¤É¤Î½ÅÂçÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥óÈï¹ð¡Ê64¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÄË¤¤¡ÛÉ×¤ÎÀ´ï¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚÃÇ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¶ÛµÞÂáÊá
8·î14Æü¡¢ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡ËÃÏºÛ¡¦Âè11·º»öÉô¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥°¥óºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¯Èï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯Èï¹ð¤Ïº£Ç¯4·î4Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬º¢¡¢ÂçÅÄ»ÔÃæ¶è¤Ë¤¢¤ë60Âå¤ÎÃÎ¿ÍA¤µ¤óÂð¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥¯Èï¹ð¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¤·¡¢¼«Î©»Ù±ç¹¹À¸»ÜÀß¤ÇA¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Æ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢´ðÁÃÀ¸³èÊÝ¾ã¡ÊÆüËÜ¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤ËÁêÅö¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ÆÃ¤Ë»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òA¤µ¤ó¤¬·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¹ÔÅöÆü¡¢A¤µ¤ó¤¬²È¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë»¦³²¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Ï°äÂÎ¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¸½¾ì¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿Á³¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥¯Èï¹ð¤Î»¦¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2004Ç¯¡¢Á´½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤ÇÃÎ¿Í¤ò»¦³²¤·¤ÆÄ¨Ìò15Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÉþÌò¤·¤¿Á°Îò¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð½ê¸å¤Î2022Ç¯¤Ë¤ÏÃéÀ¶ÆîÆ»¶Ó»³¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥¯¥à¥µ¥ó¡Ë¤ÇÃÎ¿Í¤Ë¿ÏÊª¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå¤Îº¢¤«¤é30²ó°Ê¾å¤Î·º»ö½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¿¼Ìë¡¢½»¿Í¤Î°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤Ù¤½»µïÆâ¤Ç¡¢¤¿¤ÀÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÈï³²¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¼Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤ÈÊ¿²º¤ò¿Þ¤ê¡¢°äÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ²ù¸ç¤ÎÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñ¤«¤é³ÖÎ¥¤·¤Æ¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÅöÁ³¤À¡×¤ÈÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë