『キャプテン・アメリカ』アンソニー・マッキーが謎のブロンド女性と路上キス
「キャプテン・アメリカ」シリーズや『ハート・ロッカー』で知られるアンソニー・マッキーが、英ロンドンの路上でブロンドの女性と抱き合い、情熱的にキスをする姿をパパラッチされた。
【写真】ワールドプレミアで笑顔を見せるアンソニー・マッキーとハリソン・フォード
TMZによると、現地時間8月12日、ロンドン・ノッティングヒルにて、グレーのフード付きジャケットを身に付けたアンソニーが、白いワンピース姿でディオールのSaddleバッグを肩から下げた金髪の女性とキスを交わす姿を写真に撮られた。まるで映画のキスシーンのように情熱的で、2人は周囲の目も全く気にしていなかったそうだ。
アンソニーは、2014年に幼馴染の恋人シェレッタ・チャピタルと結婚するも2018年に離婚。ニューオーリンズを拠点に共同で4人の息子を育てしている。今年2月に受けたPeopleのインタビューでは、「デートが本当に難しい」とコメント。「相手を信頼する方法は？ どうやって自分の弱さを見せるんだ？ ただ愛されたい、認められたいと自分が思っている状況で、相手が本当に望むものを見極めるにはどうしたら良いんだ？ 一体どんな感じなんだ」と話していたという。
