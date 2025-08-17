　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※8月8日信用買い残の8月1日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1619銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<4689> ラインヤフー 　　　8,364　　 14,125　　 68.44
２．<4385> メルカリ 　　　　　2,835　　　6,310　　 34.87
３．<8515> アイフル 　　　　　2,369　　　8,810　　　7.98
４．<5801> 古河電 　　　　　　2,315　　　3,564　　　4.53
５．<8698> マネックスＧ 　　　2,195　　　8,937　　 15.41
６．<4519> 中外薬 　　　　　　1,445　　　2,045　　 25.96
７．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　1,412　　　7,308　　　5.42
８．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,139　　 74,264　　 10.14
９．<6501> 日立 　　　　　　　1,126　　　7,514　　　6.95
10．<3103> ユニチカ 　　　　　1,098　　　2,976　　　2.52
11．<6965> ホトニクス 　　　　　946　　　2,287　　 13.78
12．<6723> ルネサス 　　　　　　942　　　4,146　　　3.09
13．<6869> シスメックス 　　　　847　　　1,218　　 20.69
14．<3402> 東レ 　　　　　　　　722　　　1,572　　　1.48
15．<2871> ニチレイ 　　　　　　688　　　1,057　　 28.90
16．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　680　　　2,795　　　2.76
17．<3315> 日本コークス 　　　　677　　　4,442　　　7.36
18．<7453> 良品計画 　　　　　　673　　　2,062　　　1.21
19．<2432> ディーエヌエ 　　　　668　　 12,627　　 50.73
20．<8035> 東エレク 　　　　　　569　　　3,682　　 13.41
21．<8113> ユニチャーム 　　　　552　　　4,226　　 14.11
22．<7951> ヤマハ 　　　　　　　545　　　　865　　　3.91
23．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　506　　　1,887　　　1.33
24．<5803> フジクラ 　　　　　　503　　　2,899　　　0.77
25．<3405> クラレ 　　　　　　　484　　　　727　　　5.02
26．<7936> アシックス 　　　　　435　　　1,742　　　5.58
27．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　399　　　　939　　　9.14
28．<6098> リクルート 　　　　　392　　　1,535　　　4.50
29．<6062> チャームケア 　　　　378　　　　683　　 23.89
30．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　377　　 30,721　　　4.64
31．<6503> 三菱電 　　　　　　　370　　　2,261　　　3.46
32．<1893> 五洋建 　　　　　　　370　　　1,390　　　8.28
33．<4902> コニカミノル 　　　　353　　　1,751　　　4.20
34．<4506> 住友ファーマ 　　　　336　　　6,682　　　4.98
35．<5202> 板硝子 　　　　　　　336　　　4,969　　　7.94
36．<4751> サイバー 　　　　　　321　　　3,730　　　9.06
37．<6370> 栗田工 　　　　　　　318　　　　378　　 23.25
38．<4548> 生化学 　　　　　　　318　　　　864　　　8.33
39．<6146> ディスコ 　　　　　　314　　　1,405　　　2.82
40．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　310　　　2,772　　 10.65
41．<3864> 三菱紙 　　　　　　　295　　　2,162　　 38.20
42．<2181> パーソルＨＤ 　　　　281　　　1,681　　　5.81
43．<4839> ＷＯＷＯＷ 　　　　　272　　　1,048　　　3.14
44．<6028> テクノプロＨ 　　　　265　　　　700　　 70.79
45．<7012> 川重 　　　　　　　　263　　　3,049　　　2.81
46．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　260　　　2,243　　　6.82
47．<3433> トーカロ 　　　　　　260　　　　352　　　7.19
48．<6088> シグマクシス 　　　　251　　　　666　　 15.44
49．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　　232　　　2,301　　　5.17
50．<6674> ＧＳユアサ 　　　　　223　　　　538　　　8.16

株探ニュース