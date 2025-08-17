信用残ランキング【買い残増加】 ラインヤフー、メルカリ、アイフル
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※8月8日信用買い残の8月1日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1619銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<4689> ラインヤフー 8,364 14,125 68.44
２．<4385> メルカリ 2,835 6,310 34.87
３．<8515> アイフル 2,369 8,810 7.98
４．<5801> 古河電 2,315 3,564 4.53
５．<8698> マネックスＧ 2,195 8,937 15.41
６．<4519> 中外薬 1,445 2,045 25.96
７．<3656> ＫＬａｂ 1,412 7,308 5.42
８．<9501> 東電ＨＤ 1,139 74,264 10.14
９．<6501> 日立 1,126 7,514 6.95
10．<3103> ユニチカ 1,098 2,976 2.52
11．<6965> ホトニクス 946 2,287 13.78
12．<6723> ルネサス 942 4,146 3.09
13．<6869> シスメックス 847 1,218 20.69
14．<3402> 東レ 722 1,572 1.48
15．<2871> ニチレイ 688 1,057 28.90
16．<6762> ＴＤＫ 680 2,795 2.76
17．<3315> 日本コークス 677 4,442 7.36
18．<7453> 良品計画 673 2,062 1.21
19．<2432> ディーエヌエ 668 12,627 50.73
20．<8035> 東エレク 569 3,682 13.41
21．<8113> ユニチャーム 552 4,226 14.11
22．<7951> ヤマハ 545 865 3.91
23．<7013> ＩＨＩ 506 1,887 1.33
24．<5803> フジクラ 503 2,899 0.77
25．<3405> クラレ 484 727 5.02
26．<7936> アシックス 435 1,742 5.58
27．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 399 939 9.14
28．<6098> リクルート 392 1,535 4.50
29．<6062> チャームケア 378 683 23.89
30．<8306> 三菱ＵＦＪ 377 30,721 4.64
31．<6503> 三菱電 370 2,261 3.46
32．<1893> 五洋建 370 1,390 8.28
33．<4902> コニカミノル 353 1,751 4.20
34．<4506> 住友ファーマ 336 6,682 4.98
35．<5202> 板硝子 336 4,969 7.94
36．<4751> サイバー 321 3,730 9.06
37．<6370> 栗田工 318 378 23.25
38．<4548> 生化学 318 864 8.33
39．<6146> ディスコ 314 1,405 2.82
40．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 310 2,772 10.65
41．<3864> 三菱紙 295 2,162 38.20
42．<2181> パーソルＨＤ 281 1,681 5.81
43．<4839> ＷＯＷＯＷ 272 1,048 3.14
44．<6028> テクノプロＨ 265 700 70.79
45．<7012> 川重 263 3,049 2.81
46．<8593> 三菱ＨＣキャ 260 2,243 6.82
47．<3433> トーカロ 260 352 7.19
48．<6088> シグマクシス 251 666 15.44
49．<9831> ヤマダＨＤ 232 2,301 5.17
50．<6674> ＧＳユアサ 223 538 8.16
株探ニュース