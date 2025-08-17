信用残ランキング【売り残増加】 ＮＴＴ、クリレスＨＤ、トヨタ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※8月8日信用売り残の8月1日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1619銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 7,403 14,844 5.17
２．<3387> クリレスＨＤ 1,828 6,697 0.05
３．<7203> トヨタ 1,355 4,397 3.39
４．<7011> 三菱重 1,326 6,984 2.21
５．<7261> マツダ 1,140 2,952 1.83
６．<9861> 吉野家ＨＤ 1,128 2,820 0.04
７．<8276> 平和堂 1,116 2,262 0.02
８．<3048> ビックカメラ 919 1,681 0.18
９．<9984> ＳＢＧ 869 4,199 0.97
10．<9434> ＳＢ 774 2,647 9.81
11．<2157> コシダカＨＤ 772 3,192 0.25
12．<7545> 西松屋チェ 657 2,421 0.03
13．<3232> 三重交ＨＤ 620 1,545 0.14
14．<6330> 東洋エンジ 570 1,506 1.60
15．<9842> アークランズ 542 3,027 0.05
16．<9023> 東京メトロ 530 651 7.31
17．<7611> ハイデ日高 469 917 0.06
18．<9418> ＵＮＥＸＴ 428 934 5.41
19．<9509> 北海電 415 2,579 2.74
20．<3103> ユニチカ 396 1,182 2.52
21．<4755> 楽天グループ 381 2,308 12.96
22．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 375 1,341 0.46
23．<8167> リテールＰＡ 373 759 0.04
24．<7630> 壱番屋 339 947 0.29
25．<7616> コロワイド 322 3,757 0.05
26．<3046> ＪＩＮＳＨＤ 292 731 0.28
27．<8160> 木曽路 291 614 0.07
28．<2413> エムスリー 288 562 4.59
29．<7085> カーブスＨＤ 282 657 0.36
30．<4668> 明光ネット 282 889 0.10
31．<9107> 川崎汽 278 2,846 1.15
32．<4005> 住友化 268 1,288 6.93
33．<6503> 三菱電 265 653 3.46
34．<3382> セブン＆アイ 252 2,063 2.53
35．<1928> 積水ハウス 249 437 2.59
36．<9644> タナベＣＧ 237 322 0.43
37．<5020> ＥＮＥＯＳ 224 743 4.52
38．<8058> 三菱商 219 1,016 5.24
39．<8801> 三井不 192 514 3.45
40．<3003> ヒューリック 183 647 0.76
41．<9601> 松竹 177 284 0.07
42．<6981> 村田製 176 473 5.80
43．<3436> ＳＵＭＣＯ 174 866 4.56
44．<7974> 任天堂 173 1,701 1.47
45．<7520> エコス 169 343 0.06
46．<2579> コカＢＪＨ 163 205 1.59
47．<1605> ＩＮＰＥＸ 159 773 4.07
48．<8410> セブン銀 157 4,424 1.22
49．<6460> セガサミー 154 242 1.46
50．<8002> 丸紅 153 1,010 1.30
株探ニュース