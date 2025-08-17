　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※8月8日信用売り残の8月1日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1619銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　7,403　　 14,844　　　5.17
２．<3387> クリレスＨＤ 　　　1,828　　　6,697　　　0.05
３．<7203> トヨタ 　　　　　　1,355　　　4,397　　　3.39
４．<7011> 三菱重 　　　　　　1,326　　　6,984　　　2.21
５．<7261> マツダ 　　　　　　1,140　　　2,952　　　1.83
６．<9861> 吉野家ＨＤ 　　　　1,128　　　2,820　　　0.04
７．<8276> 平和堂 　　　　　　1,116　　　2,262　　　0.02
８．<3048> ビックカメラ 　　　　919　　　1,681　　　0.18
９．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　869　　　4,199　　　0.97
10．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　774　　　2,647　　　9.81
11．<2157> コシダカＨＤ 　　　　772　　　3,192　　　0.25
12．<7545> 西松屋チェ 　　　　　657　　　2,421　　　0.03
13．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　620　　　1,545　　　0.14
14．<6330> 東洋エンジ 　　　　　570　　　1,506　　　1.60
15．<9842> アークランズ 　　　　542　　　3,027　　　0.05
16．<9023> 東京メトロ 　　　　　530　　　　651　　　7.31
17．<7611> ハイデ日高 　　　　　469　　　　917　　　0.06
18．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　　428　　　　934　　　5.41
19．<9509> 北海電 　　　　　　　415　　　2,579　　　2.74
20．<3103> ユニチカ 　　　　　　396　　　1,182　　　2.52
21．<4755> 楽天グループ 　　　　381　　　2,308　　 12.96
22．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　375　　　1,341　　　0.46
23．<8167> リテールＰＡ 　　　　373　　　　759　　　0.04
24．<7630> 壱番屋 　　　　　　　339　　　　947　　　0.29
25．<7616> コロワイド 　　　　　322　　　3,757　　　0.05
26．<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　　　　292　　　　731　　　0.28
27．<8160> 木曽路 　　　　　　　291　　　　614　　　0.07
28．<2413> エムスリー 　　　　　288　　　　562　　　4.59
29．<7085> カーブスＨＤ 　　　　282　　　　657　　　0.36
30．<4668> 明光ネット 　　　　　282　　　　889　　　0.10
31．<9107> 川崎汽 　　　　　　　278　　　2,846　　　1.15
32．<4005> 住友化 　　　　　　　268　　　1,288　　　6.93
33．<6503> 三菱電 　　　　　　　265　　　　653　　　3.46
34．<3382> セブン＆アイ 　　　　252　　　2,063　　　2.53
35．<1928> 積水ハウス 　　　　　249　　　　437　　　2.59
36．<9644> タナベＣＧ 　　　　　237　　　　322　　　0.43
37．<5020> ＥＮＥＯＳ 　　　　　224　　　　743　　　4.52
38．<8058> 三菱商 　　　　　　　219　　　1,016　　　5.24
39．<8801> 三井不 　　　　　　　192　　　　514　　　3.45
40．<3003> ヒューリック 　　　　183　　　　647　　　0.76
41．<9601> 松竹 　　　　　　　　177　　　　284　　　0.07
42．<6981> 村田製 　　　　　　　176　　　　473　　　5.80
43．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　174　　　　866　　　4.56
44．<7974> 任天堂 　　　　　　　173　　　1,701　　　1.47
45．<7520> エコス 　　　　　　　169　　　　343　　　0.06
46．<2579> コカＢＪＨ 　　　　　163　　　　205　　　1.59
47．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　159　　　　773　　　4.07
48．<8410> セブン銀 　　　　　　157　　　4,424　　　1.22
49．<6460> セガサミー 　　　　　154　　　　242　　　1.46
50．<8002> 丸紅 　　　　　　　　153　　　1,010　　　1.30

