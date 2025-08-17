右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）が16日（日本時間17日）、本拠でのパドレス戦前にキャッチボールなどで調整。練習の合間には米国時間のこの日39歳の誕生日を迎えたパドレスのダルビッシュ有投手と約20分間の投球談義を行う場面があった。

佐々木はブルペン捕手を相手に最長約40メートル程度まで距離を伸ばしてキャッチボール。最後はバッテリー間の距離で立ち投げを行った。その後、ダルビッシュと身ぶり手ぶりを交えて投球談義。会話の途中からドジャースのアンドルー・フリードマン編成本部長が加わってダルビッシュと談笑する場面もあった。

佐々木は14日に傘下3Aでリハビリ登板に臨み、2回0/3を6安打3失点。41球を投げ最速は95・7マイル（約154キロ）で、実戦マウンドは5月9日のダイヤモンドバックス戦以来、97日ぶりだった。この日の試合前に取材に対応したデーブ・ロバーツ監督は、佐々木の次回登板について「来週登板予定と聞いている」と説明した。

17日（同18日）のドジャース戦に先発予定のダルビッシュは、約10分間のキャッチボール。変化球を交え、最近は試合でも披露している完璧なサイドスローからのフォームも交え入念に投げ込んだ。。練習終了後は、中堅付近でドジャース・山本由伸と談笑して引きあげた。