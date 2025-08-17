「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）

待ちに待ったアベック弾に本拠地はお祭り騒ぎだ。ベンチ前で広島のモンテロとファビアンが熱い抱擁を交わす。試合を決めたのは仲良しコンビの豪快な“共演”だった。

２−２で迎えた六回だ。１死からまずはモンテロが吉村のカーブを左中間席へ放り込んだ。決勝弾は８月４本塁打目となる７号ソロ。「甘いところにきたからチャンス！と思って振った。スタンドまで飛ばせて良かったよ」と自慢のパワーをさく裂させた。

相棒も続いた。２死一塁となり、代打ファビアンが打席へ。１ボールから１４６キロをフルスイングし、左翼席上段に１３号２ランをたたき込んだ。代打では初の一発。「どの場面でも出られるように準備していた」と、今季２度目のベンチスタートでも高い集中力で期待に応えた。

練習中からまるで兄弟のように親密にコミュニケーションを取る２人だが、私生活のルーティンは正反対だ。自炊派のファビアンに対し、モンテロはフェリシアーノ通訳と外食に行くのが定番。それでも月に数回は３人で食事をするのがお決まりとなっており、良い息抜きとなっている。

球団助っ人では２０１８年５月５日のヤクルト戦（神宮）でエルドレッドとバティスタがマークして以来、７年ぶりのアベック弾だった。「今日だけじゃなくてもっとチームが勝つためにいいバッティングをしていきたい」と胸を張ったモンテロ。陽気なドミニカンコンビが、８月にぴったりのド派手な花火を打ち上げていく。