暑さが増す一方の日本の夏、食欲も減退気味と言う人も多いでしょう。そんなとき、朝ごはんに熱々＆ガッツリなメニューを食べる方法もありますが、ひんやりとしたメニューでモーニングタイムを過ごすのもいいかもしれません。

大阪で絶品の朝かき氷が食べられるお店を発見したので、早速食べに行ってきました。

玉造にある古民家カフェ『こちかぜ』のアクセスは？

この狭い入り口の先に朝かき氷の世界

あまりに暑い日々が続く中、たまにはキンと冷えた朝ごはんを食べたいと訪れたのが、素敵な雰囲気の古民家カフェ『こちかぜ』。9時の開店直後からかき氷を食べられるということで、朝イチでお店を訪れました。

場所は、玉造の駅を降りて西へ歩くこと約10分、歴史的には大坂の陣で有名な真田幸村が築いた真田丸跡地などを脇目に見つつ歩いていると目的地に到着しました。

ものすごく落ち着いたムードの漂う古民家カフェ

町屋をリノベーションした古民家風のお店で、朝ごはんに朝粥の定食もやっています。

朝イチからかき氷冷えてます

かき氷のラインナップ表をテーブルに置きながら、店員さんから開口一番、飛び出したのは、仕入れ状況等による今日のかき氷の有無。朝イチでお邪魔したおひとりさまにかき氷を勧めてくる姿勢に、かき氷の人気の高さを実感しました。

朝から食べられる豪華なかき氷にビックリ！その味わいは？

かき氷 フルーツミックス 1800円

メニューには、定番のイチゴなどに交じって、にんじんなどの野菜を使ったかき氷などもラインナップ。野菜シロップのかき氷も気になりますが、ここは定番を食べてみたいと思い、定番中の定番を盛り合わせたフルーツミックスを注文しました。

フルーツミックスという名前こそ王道ではありますが、ヴィジュアルがすごい！ それぞれのフルーツはシロップ状に火が通っている物もあれば、果肉そのものもあり、どこから食べるか迷っていると夏の迫力に早くも溶け出してきました。

夏場のかき氷はある種、時間との戦いも必要

まずは赤いゾーンのイチゴを一口いただくと、市販のシロップ状ではなく、果肉たっぷり！ 自然な甘さと果実の持つ旨味をたっぷり感じさせてくれます。

そのほか、夏の定番のスイカ、甘味と香りの強いメロン、甘酸っぱさでスッキリするチェリーなど、一口ごとに違った味わいがやっていてどれもが上品な美味しさ。朝からのひんやり体験で、夏の疲れが徐々に消えていきます。

デラウェアが絶品！

影の主役的な存在となった甘味も食感も最高のデラウェア

その中でも特に美味しかったのがデラウェア。一般的に安価なブドウの品種というイメージが強いデラウェアですが、かき氷と組み合わさると印象はガラリと変化。

甘くてプルッとした食感は、かき氷として初めて食べましたがクセになる味。小粒のデラウェアの皮をむくのは大変だと思いますが、この美味しさはほかのお店でも食べてみたいくらい。

クオリティだけでなく見た目的にも、かなりボリュームもあったかき氷ですが、フワッとした口溶けがよくあっという間に完食しました。

「チャイ」650円

体の芯から冷えたので、食後にはチャイを注文。甘さ控えめの優しいチャイで、さらにリフレッシュできました。豪華なかき氷とチャイの組み合わせ、暑い大阪で、たまにはこんな朝ごはんもオススメです。

（撮影・文◎けいたろう）

●SHOP INFO

こちかぜ

住：大阪府大阪市天王寺区空清町2-22

TEL：06-6766-6505

営：09:00～17:30

休：不定休

https://www.kotikaze.com/

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。