「written all over face」の意味は？よく考えればわかるかも…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「表情に出ている」でした！

この表現は、人の表情からはっきりとわかる感情のことを指します。

直接話さなくても、相手の表情を読み取ることで、その人の気持ちが容易に理解できることはよくありますよね。

「You like her, don't you? It's written all over your face.」

（あなたは彼女が好きなんでしょう？ あなたの顔に書いてあるわよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。