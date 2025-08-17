「written all over face」の意味は？よく考えればわかるかも…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「written all over face」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「表情に出ている」でした！
この表現は、人の表情からはっきりとわかる感情のことを指します。
直接話さなくても、相手の表情を読み取ることで、その人の気持ちが容易に理解できることはよくありますよね。
「You like her, don't you? It's written all over your face.」
（あなたは彼女が好きなんでしょう？ あなたの顔に書いてあるわよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
