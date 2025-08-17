アメリカン航空は、長距離路線用プレミアムシート「Flagship Suite（フラッグシップ・スイート）」ボーイング787-9型機での運航路線を拡大する。

フラッグシップ・スイートは、2022年に発表した最新型ビジネスクラスシート。6月5日からシカゴ〜ロンドン/ヒースロー・ロサンゼルス線の各1往復で運航を開始した。

7月5日からシカゴ〜ロンドン/ヒースロー線の全便に投入を開始しているほか、フィラデルフィア〜ロンドン/ヒースロー線に8月6日から2026年1月5日まで、フィラデルフィア〜チューリッヒ線に9月3日から10月24日まで、ダラス/フォートワース〜ブリスベン線に10月25日から2026年3月28日まで、ダラス/フォートワース〜ブエノスアイレス線に10月26日から2026年1月5日まで、ダラス/フォートワース〜オークランド線に2026年1月5日から3月28日まで期間限定で投入する。ダラス/フォートワース〜ロンドン/ヒースロー線では10月26日から12月2日までは1日1往復に投入し、12月3日から1月5日までは1日2往復に増便する。