「えぐっ！」「ガチでワールドクラス」久保建英の衝撃ゴラッソに驚嘆の声続々！「うんま！」「キーパーが反応できてない」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、バレンシアと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
この試合で、４−３−３の右ウイングで先発出場した久保が圧巻のゴラッソを叩き込む。
０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でブライス・メンデスからパスを受けると、巧みなターンで前を向いて左足の強烈なシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
このゴラッソにファンも驚愕。SNS上では、次のような声が上った。
「これはスゴイ」
「うんま！！」
「えぐっ！！！！！！」
「ナイスすぎる」
「開幕ゴールしびれる」
「ブライスからボールを受けたあと、ドリブルのリズムのまま強烈なシュートをしてるから、キーパーが反応できてない」
「ガチでワールドクラス」
「久保のゴールで朝から大声出してしまった」
今シーズン初戦で、24歳のレフティはこれ以上ないスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！
