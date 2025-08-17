バレンシア戦で今季初ゴールを決めた久保。(C)Getty Images

　久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、バレンシアと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。

　この試合で、４−３−３の右ウイングで先発出場した久保が圧巻のゴラッソを叩き込む。

　０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でブライス・メンデスからパスを受けると、巧みなターンで前を向いて左足の強烈なシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
 
　このゴラッソにファンも驚愕。SNS上では、次のような声が上った。

「これはスゴイ」
「うんま！！」
「えぐっ！！！！！！」
「ナイスすぎる」
「開幕ゴールしびれる」
「ブライスからボールを受けたあと、ドリブルのリズムのまま強烈なシュートをしてるから、キーパーが反応できてない」
「ガチでワールドクラス」
「久保のゴールで朝から大声出してしまった」

　今シーズン初戦で、24歳のレフティはこれ以上ないスタートを切った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！

 