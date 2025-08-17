µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬102Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢¡ÄÃ«Âô·ò°ì»á¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¬ËÜ¤Îµ¨Àá¤¬Íè¤ë¤Ê¤È¡¢ÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬16Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç102Æü¤Ö¤ê¤Ë1·³¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤â¡¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áö¤ë»Ñ¡¦¼éÈ÷¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤âÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é²¬ËÜ¤Îµ¨Àá¤¬Íè¤ë¤Ê¤È¡¢ÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦Éª¤Î¸Î¾ã¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö3¤«·î¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£À¨¤¤ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢Ã«Âô»á¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âµð¿Í¤Ï2°Ì¤Î°ÌÃÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ºå¿À¤È12¥²¡¼¥àº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ºå¿À¤À¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù