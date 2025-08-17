◆米大リーグ メッツ３―１マリナーズ（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツのＰ・アロンソ内野手（３０）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・マリナーズ戦に「４番・一塁」で先発出場。今季メジャー３人目の１００打点に到達した。

メッツは１点リードの７回。無死二、三塁からソトの中犠飛で追加点。なおも２死二塁でアロンソは右腕バルガスの初球を捉え、三塁線を破る適時二塁打とした。直近７試合で９打点目と好調だ。

前日１５日（同１６日）にはローリー（マリナーズ）がメジャートップの４６号２ランを放ち、今季最速で１００打点に到達。その後シュワバー（フィリーズ）が大谷（ドジャース）に並ぶリーグトップタイの４３号３ランで１００打点を突破し、１０１打点としていた。

この日、ローリーは２打数２安打２四球も本塁打、打点はなかった。メッツ戦終了時点でのナ・リーグ打点王争い上位は以下の通り。

◇ナ・リーグ打点ランキング（※スアレスは現マリナーズ）

〈１〉シュワバー（フィリーズ）１０１

〈２〉アロンソ（メッツ）１００

〈３〉スアレス（Ｄバックス）８７

〈４〉鈴木誠也（カブス）８６

〈４〉イエリチ（ブルワーズ）８６

〈６〉大谷翔平（ドジャース）８０

〈６〉ウッド（ナショナルズ）８０