「置き配」トラブル急増中！盗難・破損を防ぐ8つの完全対策…「置き配ビジネス」も続々誕生

再配達率の削減を旗印に、「置き配」が宅配の新しい常識になろうとしている。コロナ禍の非対面での受取りを期に、物流業界はかつてない効率化のチャンスを手にしたように見える。しかし、その裏で静かに膨らむリスク。そしてドライバーたちの過重労働といった見えないコストは、本当に解決されていくのだろうか。

現場ドライバーの声を紹介した前編記事〈「置き配」は「手渡し」より楽はウソ！現役ドライバーに聞いた「隠れ再配達」の過酷な実態〉に続き、置き配のトラブルを防ぐ方法や、周辺業界に広がるビジネスの可能性を掘り下げながら、物流の未来に必要な再設計とは何かを問い直す。

置き配によるトラブルを防ぐには

前編記事にあげた事例のように、いつもは荷物を待つこともなくストレスフリーで活用していた置き配が、ストレスに感じることがしばしばある。盗難や破損・汚損の心配、プライバシーの問題などが挙げられ、実際、置き配によるトラブルも増えているという（参考記事：「置き配」トラブル増 盗難や誤配、自治体は対策費補助-日本経済新聞）。

そのようなリスクを回避するためには、どのような対策をすればいいのか。

(1)配達完了通知を活用

物流会社のメンバーズに登録するなど、アプリやメール・SMS等で配達完了の通知が届く設定にしておくと、置き配された荷物の引き上げや置き場所の変更が可能である。

(2)パスワード式のセキュリティボックスを利用する

暗証番号やワンタイムパスワードでのみ開けられるボックスで、不正取得をさらに防ぐことができる。

(3)簡易宅配ボックスや置き配バックを設置する

鍵付きやワイヤー付き、スタンド型、折りたたみ型、ポスト一体型など多種あり、設置することで盗難、汚損、破損、プライバシー侵害などのリスクを大幅に減らすことができる。

※自治体によっては、宅配ボックスの設置に補助金が出るところもある

(4)玄関以外の安全な場所を選ぶ

宅配ボックスの設置など物理的に無理の場合は、通行人から見えにくい死角や目立たない位置を指定するのが重要。道路に面した場所や目立つ場所は避けた方が良い。

(5)防犯カメラやモニター付きインターホンの設置

配達場所を録画・監視することで犯罪抑止につながる。

(6)宅配ロッカーやコンビニ受け取りを活用する

自宅や職場近くの営業所やコンビニ留めにし引取りにする。

(7)受け取り方法の選択を見直す

高額商品や重要な荷物は、置き配を避けて手渡し（対面）受け取りにする。

(8)在宅時のみ置き配を選ぶ

留守にする時は「置き配」にせず、直接受け取れる時間に配達を指定にする。

(1)は、配達員が写真を撮る行為自体がプライバシー問題に発展した例もあり、 (7)(8)は、置き配が標準化となると手渡しが有料化になることも議論されている。一筋縄ではいかない置き配の標準化であるが、その矛盾が新たなイノベーション生むことになるかもしれない。

「置き配」前提で新たなビジネスの萌芽も

置き配が前提となった社会では、新たな周辺ビジネスも芽を出す可能性がある。宅配ボックスの製造・設置サービス、置き配用の簡易ロッカーの開発、盗難リスクを担保するミニ保険など、既存の物流以外のプレイヤーが次々と参入している。

また、かつて荷物引取り店として機能していた地域の小売店や飲食店が、荷物の受け取り拠点となり、営業所、コンビニにつづき「第三の引き取り所」モデルも、空き店舗対策や地域活性化とリンクするかたちで注目されている。これはまさに、置き配がもたらす社会インフラ全体のアップデートがそこにはある。

消費者側の意識変容こそ、真の転換点

どんなにテクノロジーが進化しても、どれだけ制度が整備されても、物流の課題は受け取る側の意識が変わらなければ本質的には解決しない。

ドライバーが額に汗して笑顔で荷物を届けていた時代。その風景が変わりつつある今、求められているのは、利便性の裏にある「誰かの負担」に目を向けることだ。

置き配の普及が、その流れをどう変えるのか。ドライバーの目線、消費者の意識、そして社会全体の構造から、私たちはこの変化をどう受け止めるべきかを考えるべきであろう。

宅配便だけではなく、世にある様々なサービスを踏まえ、文明やテクノロジーの進化は、果たして私たちを幸せにしたのだろうか。何を手にし、何を失ったかを考えてみるいい機会かもしれない。

【新NISA】8月の「配当取り」を狙える、 注目の日本株「高配当株・増配株4選」を実名公開