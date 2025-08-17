¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×µ¼Ô¡¢Èë½ñ¡Ä¤Î¤Ö¡È¸ª½ñ¡É¤âÊÑ²½¡¡ºÇ¿·¡Ö¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡×¡õ¼¡½µÍ½¹ð¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡×ÃíÌÜ
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï18Æü¤«¤éÂè21½µ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡×¡£Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î¡È¸ª½ñ¡É¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¹½÷¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¿·¿Íµ¼Ô¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦µ¼Ô¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦»öÌ³Êä½õ°÷¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦Èë½ñ¡×¤ÈÊÑÁ«¤·¡¢ºÇ¿·ÈÇ¡ÊÂè21½µ°Ê¹ß¡Ë¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¤Î¤ß¤Ë¡£
¡¡¿ÅÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤ÎÈë½ñ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¾ë¥±ºê¾¦»ö¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¡ÊÌòÊÁ¾Ò²ð¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡½µÍ½¹ð¤ÎÎÞ¤ÎÂæ»ì¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Î¤Ö¤Î¡ÈÎÞ¤Î¿¿Áê¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£