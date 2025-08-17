俳優・川栄李奈（３０）が“トリプルの節目”を迎えている。今年２月に３０歳を迎え、デビュー１５周年に突入。ＡＫＢ４８を卒業後、俳優転向してから１０周年でもある。様々な節目が重なるタイミングに合わせ、２２日に１ｓｔ写真集「ｙｏｕｐｈｏｒｉａ」（主婦と生活社）を発売する。俳優として着実にキャリアアップし、私生活でも２児のママとして奮闘する川栄に過去、現在、未来を聞いた。

節目の年に初の写真集リリースをかなえ、川栄は幸せに満ちあふれた表情を浮かべた。「３０歳の記念と芸能１５周年でキリが良かった。２０代の頃から『３０歳で写真集を出したい』と言っていたので、それが実現した」。タイトルは「多幸感」を意味する英単語「ｅｕｐｈｏｒｉａ」から作った造語で、「手に取ってくれる方（ｙｏｕ）が幸せでいっぱいになりますように」という思いが込められた。

誕生日は冬だが、夏の風景とともに自然体を収めたいと思い、今年２月に豪メルボルンを訪問した。現地で３０歳の誕生日を過ごし、一冊に「２９歳の自分」「３０歳になりたての自分」の両方を収めた。「３０歳はあまり実感していないけど、節目はめちゃくちゃ大切にしたいタイプ」。パーソナルトレーニングやピラティスに２カ月通って４キロ減量し、ベストな状態で水着や下着姿を披露した。

３０代に入って感じる幸せは、演じることだという。「ドラマの撮影をしていたけど、本当に楽しくて毎日幸せ。朝ドラ以降、主演をやらせてもらうことがすごく増えました。主演じゃない時は、邪魔にならないようにかまないように。おじゃまさせてもらう意識があったけど、主演をさせていただいてから、皆が毎日来たいなと思える現場にしたいなという責任感が増えた」と変化を語る。

２０代は目まぐるしい変化を経験した。アイドルから俳優にキャリアチェンジし、私生活では結婚＆出産を経験。２０代を「すごく頑張りました。頑張り過ぎたくらい頑張った。２０代に後悔は一切ない」と総括する。仕事面では、２１年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」でヒロインを演じてから「意識の全てが変わった。考え方が大きく変わるきっかけだった」と明かす。

カメラの前でさまざまな役をこなしながら、家に帰れば２児のママに変身する。「子供がいて仕事をするのは本当に大変なことだけど、私は結構割り切るタイプ。誰かに手伝ってもらって、皆で分担して、責任を負いすぎないようにしています」と仕事と育児の両立法について語り、「子供が自由に楽しく暮らせるように頑張って働きます」と笑顔。頼もしい母としての一面をのぞかせる。

４月期に続き、１０月期もＴＢＳ系「フェイクマミー」で主演する。仕事も順調な川栄は、３０代で成し遂げたいことを「２０代になってＡＫＢを卒業するとなった時に夢を掲げていたけど、一つだけかなってない夢が日本アカデミー賞を取ること。ほかの夢は全部かなったので、３０代で取りたい」と回答。２児のために“背中を見せるママ”でありたいと意欲的で、「夢に向かって諦めずに頑張るという姿を（子供に）見てもらいたいです」。２０代で残した夢を必ずかなえ、３０代での大成を目指す。

◇川栄李奈（かわえい・りな）１９９５年２月１２日生まれ。神奈川県出身。２０１０年にＡＫＢ４８としてデビューし、１５年８月に卒業。同年９月に舞台「ＡＺＵＭＩ 幕末編」で主演し、俳優に転向した。１６年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」で朝ドラ初出演。２１年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」では、ヒロイン役を務めた。私生活では、１９年５月に俳優の廣瀬智紀との結婚を発表し、現在は２児のママとして育児にも奮闘している。