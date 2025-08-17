定年後は物価の安い海外で悠々自適に暮らす。多くの人が思い描く、魅力的なセカンドライフの選択肢です。しかし、その華やかなイメージの裏には、生活設計を根底から覆しかねない深刻なリスクが潜んでいます。まさにその「落とし穴」にはまってしまった元公務員の男性。誰もが羨む「勝ち組」として海外移住を実現したものの、夢ははかなく散ってしまった……果たして何があったのか、詳しく見ていきましょう。

楽園の崩壊、そして「残酷な現実」

「なんで、俺がこんな目に遭わないといけないんだ……」と肩を落とす田中義男さん（67歳・仮名）。長年、公務員として地域のために働き、60歳で迎えた定年では、十分な退職金を手にしました。先行き不透明な世の中、当時は誰もが羨む「勝ち組」でした。そこで田中さんは妻とともに、マレーシアに渡ります。「老後はマレーシアで」という夢を叶えたのです。きっかけは、10年以上前に旅行で訪れたペナン島での体験でした。

「温暖な気候は、老後を過ごすのにぴったりだなと感じました。そして何よりも魅力的だったのは物価。当時のレートは『1リンギット=25円』ほどで、日本の物価と比べ何もかもが衝撃的に安かった。美味しいローカルフードは一食200円程度、タクシーも気軽に乗れる。この時の記憶が強烈で、すっかり舞い上がってしまったんです」

60歳で退職金を受け取り、65歳からは月20万円ほどの年金も受け取れる計算でした。当時のレートで計算すれば8,000リンギットになります。

「マレーシア人の大卒初任給の2倍以上。これなら海の見えるコンドミニアムに住んで、毎日ゴルフをしてもお釣りがくる、と。完全に浮かれていましたね」

周囲からは「羨ましい」「最高のセカンドライフだ」と羨望の眼差しを向けられ、夫婦は日本の家財をほとんど処分。希望だけを胸に、マレーシアへと渡ったといいます。

移住当初は、まさに夢に描いた通りの生活だったといいます。広いコンドミニアムを借り、家具を新調。日本人コミュニティのゴルフコンペや飲み会に積極的に参加し、潤沢な退職金を背景に、気前よく振る舞うことも少なくありませんでした。

しかし、その楽園の時間は長くは続きませんでした。ここ2〜3年の急激な円安が、田中さんの生活を直撃したのです。

「スマホで為替レートを見るたびに、血の気が引く思いでした。円の価値は下がり続け、ついに『1リンギット=30円』を超えてしまった。資産は基本的に円で持っていますから……肌感覚では、日本と同程度、いや日本以上に物価が高いと感じることも多くなっていきました」

追い打ちをかけるように、世界的なインフレの波がマレーシアにも押し寄せました。ガソリン代や電気代、食料品など、あらゆるものの値段が上昇。「物価の安い国」というイメージは、もはや過去のものとなっていきました。

田中さん夫婦は、赤字分を退職金から補填する生活を続けました。しかし、その退職金も、円安のせいでリンギットに両替するたびに価値が目減りしていきます。想定を遥かに超えるスピードで資産は溶け、2,200万円あったはずの残高は、500万円を切ってしまいました。

帰国という名の「敗走」

「もう、どうすることもできませんでした。年金だけではとても暮らしていけない。このままマレーシアにいたら破産する。そう思い、日本に帰ることを決意しました」

しかし、そこにも厳しい現実が待っていました。

「今さら帰国しても、住む場所も仕事もない。1からのスタートです。何より、あれだけ盛大に送り出された手前、『移住に失敗しました』と後ろ指をさされるのも……本当、情けなかった」

現在、夫婦は都内の賃貸マンションで、心許ない貯蓄と年金を頼りに、切り詰めた生活を送っています。かつて夢見たセカンドライフとは、あまりにもかけ離れた現実がありました。

外務省『海外在留邦人数調査統計（令和5年要約版）』によると、マレーシアにおける長期滞在の日本人数は29,796人にのぼり、人気の移住先であることがうかがえます。しかし、その多くが直面しているのが、田中さんを苦しめた「為替変動リスク」です。たとえば、2012年頃には1リンギット=25円前後だったレートが、近年では35円に迫る水準にまで円安が進行しました。これは、円建ての年金や預貯金で生活する人々にとって、受け取れる現地通貨が約3割も目減りしたことを意味します。

これに「現地のインフレリスク」が加わります。「物価が安い」というイメージで移住したものの、移住先の経済成長や世界情勢によって物価は常に変動します。田中さんのように、収入が円安で減る一方で、支出がインフレで増えるというダブルパンチは、生活設計を根本から覆しかねません。

夢の海外移住を計画する際には、気候や文化といった魅力的な側面に加え、こうした経済的なリスクをどれだけ織り込めるかが重要になります。資産を円だけで保有するのではなく、一部をドルや現地通貨建ての金融商品で持つといった「資産の分散」や、ビザの制度変更、医療制度の違いなど、想定外の事態への備えが不可欠です。

田中さんの壮絶な転落劇。「安定した老後」というものが、もはや国内にいても、海外にいても、決して約束されたものではないという厳しい現実、そのものといえるでしょう。

［参考資料］

外務省『海外在留邦人数調査統計（令和5年要約版）』