¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å½é¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÍ±×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤ËÀ¯¸¢´´Éô¤é¤ò½¸¤á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ±×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀïÆ®¤ÎÁá´ü½ª·ë¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤½¤¦Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´íµ¡¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Î½üµî¤³¤½¤¬²ò·è¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢SNS¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶²¤í¤·¤¤ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄäÀï¹ç°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ËÄ¾ÀÜ¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁ´°÷¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÄäÀï¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤âÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌÁ°¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ËÄäÀï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë·àÅª¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ÀïÁè½ª·ë¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤È¥ë¥Ï¥ó¥·¥¯½£¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤ÂØ¤¨¤Ë¡¢ÆîÉô¥Ø¥ë¥½¥ó½£¤È¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¤ÎÁ°Àþ¤òÅà·ë¤·¿·¤¿¤Ê¿¯¹¶¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÍ×µá¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£18Æü¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¥È¥é¥ó¥×»á¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£