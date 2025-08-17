¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê¡É¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©½÷»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ
Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ä¥Üー¥ë½éÂ®¤ò¾å¤²¤ë¡¢µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÂÇ¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤½¤Î〝Èô¤Ö¹½¤¨Êý〞¤ò¶á¤´¤íÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿3¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë²¼È¾¿È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë
°ÊÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢ËÀÎ©¤Áµ¤Ì£¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¹ø¤òÍî¤È¤·¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤òÄã¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê¡É¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë²¼È¾¿È¤¬Êø¤ì¤º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ô´ØÀá¤«¤é¾åÈ¾¿È¤òÁ°·¹¤µ¤»¤Æ¡¢¸Ô´ØÀá¤¬»È¤¨¤ëÂÎÀª¤òºî¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤Ç±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¤ÇÂÎ¤ò²ó¤·¡¢º¸±¦¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Èôµ÷Î¥¤¬15¥äー¥É¤â¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÀÎ©¤Áµ¤Ì£¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
°ÊÁ°¤Î¥Ò¥¶¤ò¤¢¤Þ¤ê¶Ê¤²¤Ê¤¤ËÀÎ©¤Áµ¤Ì£¤Î¹½¤¨¤Ï¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤¬¹â¤¯¡¢¶¯¤¯¿¶¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ç±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¡¢º¸±¦¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¨¤Ð¥Üー¥ë¤ò¶¯¤¯Àµ³Î¤ËÃ¡¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÉÈÅÄ¡Ë
¥Üー¥ë¤Ë¥Ñ¥ïー¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥ê¥Ðー¥¹¡ÊµÕ¤ÎÆ°¤¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Üー¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø
ÅÚÂæ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ì¤Ð¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê¡É¤·¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ
¡ü¤Ò¤ë¤¿¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¿1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£164㎝¡£16Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤ËÇ°´ê¤Î¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£25Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹4°Ì¡£¥æ¥¢¥µ¾¦»ö½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬