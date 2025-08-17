脳科学者として脳や心理学をテーマとした執筆活動をはじめ、テレビ番組の出演など活躍の場を広げている中野信子さん。子どものころは周りになじめず、その後も一般的とは言い難いキャリアを歩んできたという中野さん。そんな中野さんが寄せられた人生相談に「サイエンスの視点」で回答したという本書。人生相談を通して提案したかった「あること」とは――。（構成：野本由起 撮影：本社・武田裕介）

【書影】『悩脳（のうのう）と生きる 脳科学で答える人生相談』（著：中野信子／文藝春秋）

悩みは時に強みになる

今でこそ脳科学者として本を書いたりテレビに出演したりしている私ですが、子どものころは周りに溶け込めず、ずっと違和感を抱えていました。

幼いころから「原子核と電子の間には何もないから、モノはほぼ空洞なのに、私たちはなぜそれにさわれるんだろう」などと考えていたので、おかしな子だと思われていたのでしょう。

友達はできず、日々図書館で本を読むばかり。なぜ私だけが浮いてしまうのか、脳について学んで原因を知りたいと思うようになりました。

そこで東京大学に入ったところ、私以上におかしな人たちがいて、ほっとしたと同時に、話が合い気持ちが楽に。私はこれまで自分に合わないゲームをしていただけで、私に合うゲームがあったんだと、その時初めて気づきました。

とはいえ、その後のキャリアも一般的とは言いがたいものでした。研究者の間では、テレビに出るのは本業をおろそかにした恥ずかしいことという認識があります。私自身も「自分は研究者として能力がないのでテレビに出るしか道がない」と思っていました。

私がメディアに出るのは、研究で明らかになった科学的な知見を社会に還元するためです。日本では科研費、つまり税金で研究を行っていますから、その成果は国民に還元されるべき。

私がテレビで科学について述べることも、アカデミアと社会のギャップを埋めるための大事な仕事だと今は思っています。



人生相談をサイエンスの視点で

そんな私が、皆さんから寄せられた人生相談にお答えしたのが本書です。人生相談は、回答者が自らの経験に基づいて答えるものですが、私は会社勤めをしたことがなく、学者としても本道から外れています。

そこでサイエンスの視点で相談に回答し、第三者が読んで楽しめるものを目指しました。たとえばコップは横から見ると台形ですが、上から見れば円です。ひとつの物ごとも、角度を変えれば違う見方ができる。

「あなたの見えていない裏側がありますよ」と想像が広がるよう、答え方を工夫しました。

失敗が怖くて挑戦できない。カーッとなる自分を抑えたい。不倫の恋しかできない。雑誌連載時には、読者や著名人からいただいた幅広い相談に答えました。

人はさまざまな悩みを抱きますが、なかでも社会通念とズレを感じた時、「これで大丈夫なのか」と確認したくなるようです。多くの方が規範に誠実であることに驚きました。

特に、嘘をついてしまうという読者の悩みは興味深かった。皆さんは「嘘をついてはいけない」と思い込んでいますが、果たして本当にそうでしょうか。

つまらない話をする上司に「さすがですね」と感心してみせるのも、お化粧で元の顔を覆い隠すのも、ある種の嘘。小説や映画のように、みんながお金を払ってでも楽しみたい嘘もあります。

つまり、嘘をつくのもひとつの才能。この相談者が、小説家や脚本家を目指していたらヒットを狙えたかもしれないのに。ですからこの方には、嘘をつくのをやめるのではなく、創作活動を始めることを勧めました。

手持ちのカードで自分に合ったゲームを

森山未來くんとは、「新奇探索性」について話しました。人間は、今いる場所が安全なのにわざわざ高い山や深海、宇宙といった危険な場所へ行こうとします。それが人間独特の新奇探索性です。

海に暮らすホヤは、幼生のときは波間を漂って固着先を探し、居場所を定めたらあとは餌を食べるだけで一生を終えます。安心できる場を飛び出してしまうのはなぜかと悩む未來くんも、ホヤの幼生のような存在です。

ふわふわと固着できないからこそ、俳優・ダンサーとして新たな挑戦ができる。それも個性で、才能なのです。

このように、人はそれぞれカードを持っています。手持ちのカードを把握し、自分に合ったゲームをすればいい。持ち札がキングとエースならブラックジャックをすればいいのに、七並べをしようとするから悩んでしまうのです。

世にあるたくさんのゲームから、自分に最適なものを見つけてみてはいかがでしょうかと、人生相談を通して皆さんに提案しています。

悩みを持つのは、悪いことではありません。「最近、腰が痛くて」といった小さな悩みは、コミュニケーションツールにもなります。私たちは、トカゲの尻尾のように切り取ってもいいものを差し出し合い、関係を築いている。

悩みも自分のカードだと思えば、深刻になりすぎずに付き合えるのではないでしょうか。