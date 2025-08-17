人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。

食事は手を抜きがちに

「夫が亡くなってからのひとり暮らしも慣れたけど、ごはんを食べてもおいしいって思えないのよ」

ある年配の女性が、そんなことをつぶやいていました。

「たまに、孫や子どもたちと一緒にごはんを食べるときはおいしいんだけど、みんなが帰ってまた一人になると、もう食欲も湧かなくて……」

二人そろって元気で長寿というカップルも多いでしょう。しかし、最愛の人に先立たれ、子どもたちはとっくに独立し、現在はひとり暮らしという人も少なくないはずです。

一人で暮らすようになると、ついつい「面倒だから」と手を抜きがちになるのが食事。

しかし、夏の暑い時期などに「食欲がないから」といって、料理の手を抜くどころか、食事そのものを抜くようになってしまっては、みずから要介護への道を進んでいるようなものです。

「おいしい」と言いながら食べる

精神科医の大先輩である斎藤茂太さんが、面白いことを話しています。

「１杯目に『おいしい』と言ってお酒をほめ、『これから楽しく飲むぞ』と自己暗示をかけると、どんなお酒でもおいしくなる」

この言葉の「お酒」を「ごはん」に置き換えてみたらどうでしょうか。一見、子どもだましのようですが、じつはこれが意外と脳に効果があります。

「おいしい」と言いながら料理を食べていると自己暗示にかかり、口に入れたものが本当においしく感じるようになります。

すると、脳が活性化して快感物質が分泌されます。快感物質が分泌されれば、それがまた脳の働きを活発にするという連鎖反応が起こるのです。