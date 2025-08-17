プーチン大統領に軍配？異例の「米露首脳会談」　予定変更の舞台裏は…

様々な予定が変更となった今回の米露首脳会談ですが、プーチン大統領の笑顔が印象に残りました。

なぜこのような異例の展開となったのか、アメリカ・アラスカ州のアンカレジからFNNワシントン支局・千田淳一記者が中継でお伝えします。

アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領、この両首脳に外相らを加えた3対3の首脳会談の後に、アメリカ側からはベッセント財務長官、ラトニック商務長官も参加して昼食を取りながら経済協力を話し合う拡大会合が開かれる予定でした。

昼食はアメリカンビーフのステーキ・フィレミニオンが用意されていたということですが、その昼食会合の前段となる停戦交渉でほとんど前進が見られなかったことから、急きょ昼食をとりながらの拡大会合が中止されたとみられています。

アメリカメディアによると、プーチン氏は首脳会談の中でウクライナ東部のドネツクとルハンスク、この2つの州をロシアに譲渡すれば停戦を約束するとトランプ氏に伝えたと報じられています。

そもそもトランプ氏は停戦をしてから領土問題を話し合う、これを前提に協議を進める考えでもありましたので、従来と変わらない主張がされた、完全にプーチン氏のペースだったということがうかがえるかと思います。

――ウクライナのゼレンスキー大統領が18日にワシントンに入る予定ということですが、3者会談は実現できるのでしょうか？

ウクライナの国内問題もありますので、なかなか想定はできませんが、仮にゼレンスキー氏がプーチン氏の提案を完全に受け入れれば、3者会談の実現は十分にあると思います。

ただ現状、両者の隔たりが大きいので非常に難しい状況にあると思います。

18日のトランプ氏の会談には、ゼレンスキー氏に加えてヨーロッパの首脳も参加するといわれています。

その場で、どこまでロシアとウクライナ、それからヨーロッパ、さらにはトランプ大統領それぞれの溝を埋められるのかで3者会談の実現性が見えてくるかと思います。