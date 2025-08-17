華原朋美が51歳に 激太り→30kg減のダイエット成功…激変した現在の姿とは
本日17日、51歳の誕生日を迎えた歌手の華原朋美。1993年にデビューしブレイク、彼女のファッションを真似る“カハラー”と呼ばれるファンも登場するなどカリスマ的人気を誇った彼女だが、40代になるとその体型の変化も注目を集めるように。“激太り”から“激やせ”まで経験した華原朋美の40代を写真とともに振り返りたい。
【写真】30kg減量に成功！ 40代〜51歳の華原朋美、美しくなっていく様子を写真で見る
2019年に出産を経験した華原。バラエティ番組で当時を振り返った際、出産後から体重が戻らず太ってしまったことを語っている。当時の体重は79kgだったと公言した。
しかし華原は2020年ごろから本格的なダイエットやトレーニングを開始。ジムで筋トレに励む動画や写真を、SNS・ブログで公開している。また2021年には自分に合わせたサプリメントを飲み始めたこともYouTubeにて報告した。
こうした努力を続けていった結果、79kgだった体重は2023年には約50kgに。短期間で約30kgのダイエットに成功したことを明かしている。その後もSNSでは引き続きパーソナルトレーニングに励む様子を投稿。ファンから努力を称える声が集まっていた。
しかし、急激に痩せたことで問題も起きてしまったようで、2023年3月にブログで「最近になってなんだか身体が疲れやすくなっちゃって困ってしまい、ちょっと血液検査と尿検査をしてきました」と報告。体が栄養不足状態になってしまったことを告白し、自身の“痩せ方”に反省したことを明かしていた。
その間、2020年には所属事務所を退所し当時の夫が経営する事務所に移籍。2022年にはその夫と離婚を経験し、現在はSNS・ブログには幼い息子がたびたび登場。バラエティ番組にも一緒に出演したこともあり、親子仲睦まじい様子を発信している。併せてライブなどの活動も積極的に行ってきた40代の華原。露出が多めなドレスや、体にフィットしたタイプの衣装も着こなすなど、体形維持の努力も感じさせる。
50代突入！ スラっとお腹出しショットも美しい
50代を迎えてからもますます美しさに磨きをかける華原。昨年10月には「新しいアー写が出来ました」とエックスに投稿した。ブラックジャケットにロングヘアが似合うクールな姿には、「やっぱり黒が似合います」「相変わらずかわいいですね」などと絶賛の声も。
2月の投稿では、日常感あふれる1枚も。「日高屋の餃子 おいしかとよ〜」とし、餃子をほおばる姿を公開した。一時はダイエットによる体調不良にも陥った華原だったが、おいしく食事を楽しむ姿を見せファンを安心させてくれた。
とはいえ、しっかり体型維持もしている華原。7月に投稿したのは、息子と思いっきり遊ぶ元気いっぱいな様子。息子と手をつなぎカメラにピースサインを向ける華原は、真っ赤なノースリーブのブラウスにスラリとしたブラックパンツを合わせたコーデ。チラリとのぞくお腹は細く引き締まっている。その他にも、息子を抱いてボールプールではしゃぐ様子など仲睦まじい様子を見せた。
50代も相変わらず美しい華原朋美。ダイエットによって90年代当時を感じさせる美しさとかわいらしさを取り戻していく彼女だが、これからは健康も意識しつつ、元気な日常を見せてくれることだろう。
引用：「華原朋美」エックス（＠kahalatomomi_tk）
「華原朋美」インスタグラム（＠tomomi_kakala）
「華原朋美」ブログ
