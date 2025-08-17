顔が“和”の松岡茉優「ジャージと浴衣ともんぺが似合うの」

女優の松岡茉優（30歳）が、8月16日に放送されたラジオ番組「田中みな実 あったかタイム」（TBSラジオ）に出演。顔が“和”の方が似合うと話し、「ジャージと浴衣ともんぺが似合うの」と語った。



映画「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」に声優として出演している松岡茉優が番組のゲストとして登場。田中みな実とは連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年／フジテレビ系）で共演してから友人関係であり、松岡は田中がKEITA MARUYAMAとコラボした浴衣を着て、田中も「感慨深い」と言って喜ぶ。



田中が「茉優って和装が似合うね」と言うと、松岡は「顔がね」と、和装の方が似合うと認め、「ジャージと浴衣ともんぺが似合うの」と語る。



田中は「たしかにさ私服、ジャージ率高いよね。私が見てる姿がね、ほら、現場でジャージで来るから」と同意した。