加藤浩次「吉本は癒着してっから。あいつら」、島崎和歌子「やめなさいよ」
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56歳）が、8月16日に放送されたトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。スイーツブランドを立ち上げたいが話が進まないと嘆くぼる塾・田辺智加に対して、「吉本（興業）は癒着してっから。あいつら」と語った。
ぼる塾の田辺智加、あんり、きりやはるかが、番組のゲストとして登場。極楽とんぼ・加藤浩次がこれからの野望について聞くと、田辺は「私は自分の（スイーツの）ブランドを立ち上げたい。いろんな有名なお店とのコラボなどはさせて頂いたりして。それはすごく楽しかったんですけれども。最近のトレンドを考えるとやっぱり最初はクッキー缶」と具体的なコメントを出す。
サバンナ・高橋茂雄が「吉本（興業）もお菓子出してるやん？ あっちから出すのは嫌なんや」と聞くと、田辺は「1回、相談したことがあるんですけれど、なかなか話が進まないんですよ！」と答える。
加藤は「吉本は癒着してっから、あいつら」と話し、島崎和歌子からは「やめなさいよ」とツッコミが入り、高橋は「我々、まだ（吉本興業に）いるんですから」と言うが、加藤は「俺はもう辞めたから関係ないよ。癒着があっから！」と続けた。
ぼる塾の田辺智加、あんり、きりやはるかが、番組のゲストとして登場。極楽とんぼ・加藤浩次がこれからの野望について聞くと、田辺は「私は自分の（スイーツの）ブランドを立ち上げたい。いろんな有名なお店とのコラボなどはさせて頂いたりして。それはすごく楽しかったんですけれども。最近のトレンドを考えるとやっぱり最初はクッキー缶」と具体的なコメントを出す。
加藤は「吉本は癒着してっから、あいつら」と話し、島崎和歌子からは「やめなさいよ」とツッコミが入り、高橋は「我々、まだ（吉本興業に）いるんですから」と言うが、加藤は「俺はもう辞めたから関係ないよ。癒着があっから！」と続けた。