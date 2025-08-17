◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１６日、有明アリーナ）観衆４５５８

新日本プロレスは１６日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」決勝トーナメント（Ｔ）を行った。

セミファイナルでＥＶＩＬが辻をＳｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋからのレフェリーストップで破り１０年連続１０回目の出場で初のファイナル進出を決めた。

メインイベントのザックとＴＡＫＥＳＨＩＴＡは、両者が持てる技のすべてを出し尽くすクリーンファイト。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが掟破りのザックドライバーを炸裂すればザックもセイバードライバーで逆襲。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが雪崩式レイジングファイヤーでザックの脳天を突き刺すとワガママからのレイジングファイヤーで勝利し優勝戦へ駆け上がった。

昨年に続く連覇を逃したザックはバックステージで「チャンピオンとして決勝に行けるわけがないという考えは間違いだ。２年連続で優勝できると思ってた。少なくとも俺は自信があった。結局、俺が決勝に進むのを止めるために、あの男は文字通り俺を殺そうとしてきた。でも大声で言ってやるよ。おめでとう。今日、お前はより優れたレスラーだった。それだけだ」とＴＡＫＥＳＨＩＴＡを祝福した。

一方で「負けるのはクソほど最悪だ。『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』を敗退するのも、ホントに最悪だ。なによりも、チャンピオンでいながら『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』敗退なんて、マジでクソほど最悪だ。こともあろうに、決勝でＥＶＩＬと対戦することをもの凄く楽しみにしていたんだ。全世界に向けてアイツを３０秒で仕留めて、優勝テープが片付けられないうちにパブで祝杯をあげようとしてたのに……クソッ……」と唇をかみしめ「まぁ、タケチャン、俺はＴＡＫＥＳＨＩＴＡに『Ｇ１』を優勝してほしい。ナリタ、ショータ、そしてＴＡＫＥＳＨＩＴＡだ。もしＥＶＩＬが優勝したら多分俺は太平洋に身投げするから王座は空位になるってことだ。最悪だ、負けるのは最悪だ。頭から落とされるのもクソほど最悪だ」とＴＡＫＥＳＨＩＴＡの制覇を祈っていた。

◆８・１６有明全成績

▼第０試合 ２０分１本勝負

松本達哉、タイガーマスク、○真壁刀義（９分４８秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、安田優虎、嘉藤匠馬

▼第１試合 ２０分１本勝負

○田口隆祐、エル・デスペラード、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太（８分５４秒 横入り式エビ固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、小島聡、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

高橋裕二郎、○ドン・ファレ（４分２８秒 エルボードロップ→片エビ固め）本間朋晃●、ボルチン・オレッグ

▼第３試合 ２０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、○カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（９分３４秒 ファイヤーボルト→片エビ固め）村島克哉●、エル・ファンタズモ、棚橋弘至

▼第４試合 ３０分１本勝負

永井大貴、○鷹木信悟（６分３４秒 ＷＡＲスペシャル）外道●、デビッド・フィンレー

▼第５試合 ３０分１本勝負

金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（６分２５秒 体固め）石森太二、ドリラ・モロニー●

▼第６試合 ３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、○成田蓮（８分３０秒 クロス式ヒザ十字固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平

▼第７試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』準決勝戦 時間無制限１本勝負

○Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（１８分０１秒 レフェリーストップ）Ａブロック３位・辻陽太●

▼第８試合 同時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分４６秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ｂブロック１位・ザック・セイバーＪｒ．●